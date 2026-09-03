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Lollapalooza India 2027: कौन-कौन से कलाकार होंगे शामिल, डेट, टिकट की कीमतें और वेन्यू  के बारे में भी जान लें

Lollapalooza India की पूरी लाइनअप आखिरकार आ गई है. पूरी लाइनअप, तारीखों, टिकट की कीमतों और अन्य चीज़ों पर एक नज़र डालें.

By: JP Yadav | Published: September 3, 2026 1:58:01 PM IST

Lollapalooza India 2027: कौन-कौन से कलाकार होंगे शामिल, डेट, टिकट की कीमतें और वेन्यू  के बारे में भी जान लें
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Lollapalooza India 2027:  कई दिनों के इंतजार और उम्मीद के बाद Lollapalooza India 2027 कार्यक्रम तय हो गया है.  नए उभरते हुए स्टार्स और पुराने पसंदीदा कलाकारों के साथ इसमें Olivia Dean, Limp Bizkit, KATSEYE और अन्य हस्तियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. परफॉर्म करने वाले कलाकारों की पूरी सूची देखें और तारीख, टिकट की कीमत, वेन्यू और अन्य चीज़ों के बारे यहां पर हम देंगे पूरी जानकारी. 

Lollapalooza India 2027  

ग्रैमी-अवार्ड विजेता Olivia Dean और Limp Bizkit भारत में Lollapalooza के पांचवें एडिशन में मुख्य कलाकार होंगे. इंटरनेट पर छाए हुए ग्रुप KATSEYE का गर्ल ग्रुप भी स्टेज पर परफॉर्म करेगा. Fontaines DC, 5 Seconds of Summer, St Vincent, Steve Angello और ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U भी इस म्यूज़िक फेस्टिवल में अपना जादू बिखेरेंगे. पिछले महीने Olivia ने भारतीय झंडे वाले इमोजी और See you soon? (जल्द मिलते हैं?). इन शब्दों के साथ एक Instagram स्टोरी पोस्ट करके Lollapalooza में अपने मुख्य परफॉर्मेंस का संकेत दिया था.

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कौन कौन होंगे शामिल

 Loving In India. Olivia Dean नाम के एक Laylo RSVP पेज का लिंक भी शेयर किया गया है. आदित्य गढ़वी, अनुव जैन, स्टीवर्ट कोपलैंड और रिकी केज, द मंगनियार सेडक्शन, 2manydjs, ज़ुलान, रेचल चिनौरीरी, इंडियन ओशन, ब्लैकस्ट्रैटब्लूज़, कायन, रिया राज, एक्का वंडल, पिंकशिफ्ट, एलेन जोहान्स, स्क्राइब, मनीष ऑन द बीट, इस्याना सरस्वती, रंज X क्लिफ़र, स्वदेशी, यशराज, वारिजश्री वेणुगोपाल, डॉन भट, शंका ट्राइब, रफ़ीकी, कर्टेन ब्लू, रन इट्स द किड, जानिश्त जोशी, द लाइटईयर्स एक्सप्लोड, मीवाकचिंग, कलकत्ता काउबॉय, अनुष्का मास्की, डोनराज एंड द पेक्यूलियर्स, रासा, नोनी-माउस, कार्शनी, राज और श्रिया राव भी लाइनअप में शामिल हैं.

तारीखें, टिकट की कीमतें, वेन्यू की जानकारी

लोलापालूज़ा इंडिया 2027, 23 और 24 जनवरी को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होगा. लाइनअप के लिए चार स्टेज बनाए जाएंगे. जनरल ऑन-सेल टिकट BookMyShow और lollaindia.com पर उपलब्ध हैं.

कहां मिलेंगे टिकट

टिकट जनरल एक्सेस, लोला कम्फर्ट, लोला VIP और एम्प्लीफाइड कम्फर्ट कैटेगरी में उपलब्ध हैं। GA टिकट वीकेंड के लिए ₹7999 में, LC 10,999 रुपये में, VIP 17,999 रुपये में और प्लेटिनम टिकट 31,999 रुपये और 49,999 रुपये में उपलब्ध हैं. VIP और प्लेटिनम टिकट पहले ही ‘तेज़ी से बिक रहे’ (fast filling) दिखाए जा रहे हैं. अर्ली-बर्ड टिकट बिक चुके हैं.

हालांकि सभी टिकटों से फ़ेस्टिवल में दो दिन तक जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन कम्फ़र्ट, VIP और एम्प्लीफ़ाइड एक्सेस टियर में बैठने की जगह, एयर कंडीशनिंग, एक खास बार, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ़, खास तरह का खाना, मर्च कूपन और दूसरी कई सुविधाएं मिलती हैं. जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे लोलापालूज़ा इंडिया की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेजों पर ताज़ा जानकारी पा सकते हैं.

Tags: entertainment news
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