ओटीटी पर धमाल मचाएगी Lokah Chapter 1 : Chandra, बिना देर किए फौरन नोट कर लें तारीख

Lokah Chapter 1 Chandra OTT release update : मलयालम अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन (Kalyani Priyadarshan) की फिल्म ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ (Lokah Chapter 1 Chandra) को 28 अगस्त, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म का निर्देशन डोमिनिक अरुण द्वारा किया गया है। ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ में अहम भूमिका में दुलकर सलमान, नासलेन, अरुण कुरियन के अलावा कई और स्टार्स भी नजर आए हैं।

फिल्म को मिली कितनी आईएमडीबी रेटिंग?

सुपरहीरो फिल्में देखने को शौकीन लोगों को यह फिल्म ‘लोकह चैप्टर 1: चंद्रा’ काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार है। इस फिल्म की दर्शकों को आकर्षित करने वाली एक और ख़ास बात इसकी आईएमडीबी रेटिंग है। यह फिल्म काफी कम बजट में बनकर तैयार हुई है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा फिल्म का कलेक्शन?

रिपोर्टों के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने इस मलयालम फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। हालांकि, इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नेटफ्लिक्स या निर्माताओं ने नहीं की है। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ ने पहले दिन 2.7 करोड़ रुपये की कमाई की और दूसरे दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसकी कमाई में 48.15% की बढ़ोतरी देखी गई। अपने पहले शनिवार को इस फिल्म ने 90% की बढ़ोतरी के साथ 7.6 करोड़ रुपये कमाए। रिलीज़ के 6 दिन बाद, भारत में इस फिल्म ने 39.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

क्या है फिल्म की कहानी?

मलयालम भाषा की फिल्म ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ का निर्माण दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) ने अपने बैनर वेफरर फिल्म्स के तहत किया है। इस फिल्म का संगीत जेक्स बेजॉय ने दिया है। कहानी की बात करें तो, यह फिल्म एक युवती की कहानी है जो व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी शक्तियों की खोज करती है।

