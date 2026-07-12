Lockupp 2 Sunita Ahuja: ‘लॉकअप’ से बाहर हुई सुनीता आहूजा, पति गोविंदा पहुंचे लेने, पूराने विवादों का हुआ खुलासा

Lockupp 2 Sunita Ahuja: रियलिटी शो ‘लॉक अप’ के हालिया जजमेंट डे एपिसोड में भावनाएं, ड्रामा और कई चौंकाने वाले पल देखने को मिले. पिछले कई दिनों से लगातार अपनी खराब तबीयत की शिकायत कर रही सुनीता आहूजा आखिरकार शो से बाहर हो गईं. को-होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रतियोगिता से बाहर करने का फैसला लिया. हालांकि सबसे खास पल तब आया, जब उन्हें लेने खुद उनके पति और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा सेट पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने नाम से जुड़ी अफवाहों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी.

शो से बाहर निकलते समय सुनीता काफी भावुक और कमजोर दिखाई दीं. उन्होंने बताया कि उनका डायबिटीज लेवल लगातार असंतुलित बना हुआ है, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे मेनोपॉज के दौर से भी गुजर रही हैं, जिसकी वजह से शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. यही कारण था कि वे बार-बार शो छोड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थीं.

गोविंदा ने पत्नी के वायरल वीडियो पर किया मजेदार कमेंट

सुनीता के बाहर आते ही गोविंदा ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया. उन्होंने फराह खान और रितेश देशमुख से कहा कि सुनीता ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने चुनौतीपूर्ण हालात नहीं देखे थे. इसी दौरान उन्होंने हंसते हुए बताया कि उनके दोस्तों ने उन्हें शो के कई वीडियो भेजे, जिनमें सुनीता गुस्से में गालियां देती नजर आ रही थीं. इस पर गोविंदा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे ये सब पहले से झेल चुके हैं. उनकी इस बात पर सेट पर मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे.

परिवार को लेकर गोविंदा ने दी साफ सलाह

शो के दौरान सुनीता पर परिवार के बारे में नकारात्मक बातें करने के आरोप भी लगे थे. इस मुद्दे पर फराह खान ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस अनुभव से कुछ सीखा है. जवाब देने से पहले ही गोविंदा ने कहा कि परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी मतभेद रहे हों, उन्हें सार्वजनिक करने के बजाय घर के भीतर ही सुलझाना बेहतर होता है. कुछ देर बाद उनकी बेटी टीना आहूजा भी सेट पर पहुंचीं और मां को उस हालत में देखकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं.

बेवफाई की चर्चाओं पर सुनीता का पुराना बयान

सुनीता आहूजा का एक पुराना बयान भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. शो के शुरुआती एपिसोड में उन्होंने गोविंदा के कथित अफेयर्स और शादी में बेवफाई की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एक्टर होने के कारण उनके नाम के साथ कई तरह की बातें जुड़ती रहती हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वे हर अफवाह को लेकर तनाव लेंगी तो उनकी सेहत और ज्यादा प्रभावित होगी. इसलिए उन्होंने इन बातों को ज्यादा महत्व न देने का फैसला किया है.

कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है गोविंदा का नाम

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. अपने फिल्मी करियर के दौरान गोविंदा का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया. खास तौर पर 80 और 90 के दशक में एक्ट्रेस नीलम के साथ उनके रिश्ते की चर्चाएं काफी सुर्खियों में रहीं. हाल के सालों में भी एक युवा मराठी एक्ट्रेस के साथ उनके लिंक-अप की अफवाहें सामने आई थीं, हालांकि इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.