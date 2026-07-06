‘Lockupp 2’ से बाहर होंगी Govinda की पत्नी! रोते हुए ये क्या बोल गईं Sunita Ahuja; रितेश ने फिर जो किया….

Sunita Ahuja in Lockupp 2: रितेश देशमुख-फराह खान (Riteish Deshmukh-Farah Khan) के रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ (Lockup 2) इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है. आए दिन शो में किसी न किसी कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ से जुड़े हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. शो में ड्रामा और इमोशंस भरपूर देखने को मिल रहा है. आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा की बहस के बाद अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इमोशनल होते हुए नजर आईं. लॉकअप 2 के लेटेस्ट एपिसोड में सुनीता खूब रोते हुए नजर आ रही थी. यहां तक की उन्होंने खाना खाने से भी इंकार किया था. उन्होंने शो से बाहर जाने की इच्छा जताते हुए कहा कि गोविंदा ने पहली ही उन्हें शो में आने से मना कर दिया था.

काफी परेशान दिखीं सुनीता आहूजा

‘लॉकअप 2’ के हाल ही के एपिसोड में सुनीता काफी परेशान नजर आईं. शो में वह रितेश देशमुख से कहती है कि उब उनसे सहा नहीं जा रहा है. वह अपने घर जाना चाहती हैं. उन्होंने जेल का खाना खाने से भी मना कर दिया. जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए. लेकिन उनका रोना कम नहीं हुआ, फिर रितेश देशमुख ने उन्हें जाकर संभालने की कोशिश की.

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लॉकअप 2 से सुनीता आहूजा की शिकायत

सुनीता आहूजा ने शो के खाने की क्वालिटी पर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि कंटेस्टेंट्स को हल्के में लिया जा रहा है क्योंकि वह किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे थे. उन्होंने खाने से मना करते हुए बाकी कंटेस्टेंट से अपील की और कहा कि जेल के अंदर सभी उनके बच्चे समेत भूखे हैं. उन्होंने खाने को बुरा कहते हुए कहा कि सूप का स्वाद गाय के पेशाब जैसा था.

गोविंदा ने किया था मना

सुनीता ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि क्या अब हमें अब खाने के लिए भी भीख मांगनी होगी? आप सभी को मेरे साथ खड़े होना चाहिए. मेरे सभी बच्चे भी भूखे हैं. सूप का स्वाद भी एकदम गाय के पेशाब जैसा है. सिर्फ मैं डिसेंट बन रही हूं, जैसी मैं हूं वो दिखा नहीं रही हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फुटेज के लिए कुछ भी करो. मैं अब जाना चाहती हूं. मेरा काम हो गया है, यहां तक की गोविंदा ने भी हमें आने से मना किया था. लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी. मुझे यहां चोट लगी है, अब मैं यहां नहीं रहना चाहती.

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