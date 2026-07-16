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Lock Upp 2: ‘मेरा Fake MMS…’, शिल्पा शिंदे ने शो में किया बड़ा खुलासा; ‘भाबीजी घर पर हैं’ शो से निकलने के बाद हुआ था बड़ा कांड

हाल ही में शिल्पा शिंदे ने 'लॉक अप: सच या सजा' में अपनी जिंदगी से जुड़े एक बड़े राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि 'भाबीजी घर पर हैं' शो से बाहर जाने के बाद किसी ने उनका फेक MMS वायरल कर दिया था. आइये जानते हैं कि पूरी बात क्या है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 16, 2026 1:01:13 PM IST

शिल्पा शिंदे
शिल्पा शिंदे


Shilpa Shinde: हाल ही में शिल्पा शिंदे ने ‘लॉक अप: सच या सजा’ में अपनी जिंदगी से जुड़े एक बड़े राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने वरुण यादव से बात करते हुए बताया कि ‘भाबीजी घर पर हैं’ शो से बाहर जाने के बाद वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरी थीं.

शिल्पा, जो फिलहाल ‘लॉक अप: सच या सजा’ में नजर आ रही हैं, ने बताया कि ‘भाबीजी घर पर हैं’ शो से बाहर जाने के बाद किसी ने उनका फेक MMS वायरल कर दिया था. आइये जानते हैं कि पूरी बात क्या है.    

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क्या है पूरा मामला 

शिल्पा ने शो में वरुण से बातचीत के दौरान ‘भाबीजी घर पर हैं’ से बाहर निकलने के बाद कथित तौर पर झेली गई उत्पीड़न की घटनाओं को याद किया और दावा किया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके एक फर्जी एमएमएस प्रसारित किया गया था. यह बातचीत शिल्पा द्वारा ‘भाबीजी घर पर हैं’ के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा बताने के बाद आलोचनाओं का सामना करने के कुछ महीनों बाद सामने आई है. रियलिटी शो के नवीनतम एपिसोड में, उन्होंने सिटकॉम से अपने जाने के बाद की घटनाओं के बारे में बात की.

उस विवाद को याद करते हुए शिल्पा ने कहा, “अचानक एक रिपोर्टर ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, मैंने पूछा: ‘यह क्या है?’ उसने कहा, ‘यह आपका वीडियो है.’ मैंने कहा, ‘मेरा वीडियो?’, उसने जवाब दिया, ‘इसे खोलकर देखिए.'” शिल्पा ने आगे कहा, “वीडियो डाउनलोड होते समय मैं सोचती रही कि कहीं यह मेरे चेंजिंग रूम का तो नहीं है. एक पल के लिए तो मेरा खून जम गया. मैं अपनी कार में बैठी थी जब मैंने आखिरकार वीडियो चलाया. यह एक धुंधला वीडियो था जिसमें एक लड़की एक लड़के के ऊपर लेटी हुई थी. मैंने पूछा, ‘यह क्या है?’ उसने कहा, ‘यह तुम्हारा वीडियो है.’ मैंने उससे कहा, ‘क्या तुम पागल हो? चादर देखो, कितनी गंदी है.’ उसने फिर पूछा, ‘तो क्या यह तुम नहीं हो?’ मैंने कहा, ‘बिल्कुल नहीं, क्या तुम पागल हो?’ मुझे याद है मेरा आखिरी रिश्ता कब और किसके साथ था. यह नामुमकिन है.” शिल्पा ने यह भी दावा किया कि वीडियो क्लिप सामने आने के बाद उन्होंने साइबर सेल से संपर्क किया था.

वीडियो रिलीज करने की धमकी 

शिल्पा ने बताया कि उस तथाकथित रिपोर्टर ने यहां तक पूछ लिया कि क्या उसे इसे यह वीडियो रिलीज़ कर देना चाहिए, और मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है. शिल्पा ने वरुण से बात करते हुए कहा कि सोचो वे इस हद तक गिर सकते हैं. मैं साइबर सेल यूनिट में 6-7 घंटे बैठी रही. आखिरकार मैंने उसे ढूंढ निकाला. शिल्पा ने कहा कि वह वीडियो बस एक हिंदी एडल्ट साइट का क्लिप था. उनके अनुसार, वीडियो में लड़की के कुछ खास एंगल से फ्रीज़ फ्रेम लिए गए थे, जिनमें वह मेरे जैसी दिख रही थी, उन्हें धुंधला कर दिया और हर जगह फैला दिया, यह कहते हुए कि भाभीजी का एमएमएस लीक हो गया है. 

इस घटना के उनके निजी जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि इस घटना का उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर काफी बुरा असर हुआ था. उन्होंने कहा कुछ लोगों ने उनकी मां से इस बारे में सवाल किया था. शिल्पा का कहना है कि लोग उस समय उनको शर्मिंदा करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते थे. 

‘भाबीजी घर पर हैं’ को लेकर विवाद

शिल्पा शिंदे ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट और बकाया भुगतान को लेकर शो के निर्माताओं के साथ विवाद के बाद 2016 में ‘भाभीजी घर पर हैं’ शो छोड़ दिया था. उनके जाने के बाद, उन्होंने निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और प्रोडक्शन हाउस के साथ अनुबंध और भुगतान संबंधी विवादों में भी उलझ गईं. बाद में यह मामला अदालत के बाहर सुलझा लिया गया. हालांकि, इसी साल की शुरुआत में शिल्पा ने भारती सिंह के पॉडकास्ट पर कहा था कि कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का जो आरोप उन्होंने लगाया था, वह झूठा था. उनके इस बयान पर व्यापक विरोध हुआ था. बाद में उन्होंने खुलासा किया कि निर्माता बेनाइफर कोहली और संजय कोहली ने उन्हें फोन करके सच बोलने के लिए धन्यवाद दिया था.

Tags: Lock Upp 2shilpa shinde
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