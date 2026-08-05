शिवांगी जोशी बनीं ‘लॉक अप 2’ की विनर! शो की विजेता को नागिन बनाएंगी एकता कपूर? निर्माता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आज यानी 5 अगस्त को ‘लॉक अप’ सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले है. आज के दिन कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि किसके सिर सजेगा ताज. फिनाले से पहले विनर्स को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, जिसमें शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा का नाम सबसे ऊपर है. अब इसी बीच शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. क्या विनर को नागिन बनाएंगी एकता कपूर? चलिए जानते हैं पूरी खबर.

एकता कपूर ने क्या कहा?

हाल ही में मुंबई में एक अवॉर्ड इवेंट के दौरान, शो ‘लॉक अप’ सीजन 2 की प्रोड्यूसर एकता कपूर से पैपराजी ने पूछा कि क्या श्रेया कालरा इस सीज़न की विनर बनी हैं. इस पर निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘क्यों? अगर शिवांगी जीत जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम है?. यह बात सुन वहां मौजूद सभी पैप्स हैरान हो जाते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह विनर का फैसला कर रही हैं, तो एकता ने साफ किया कि नतीजा उनके हाथ में नहीं है.

शो के ग्रैंड फिनाले को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए एकता कपूर ने कहा, ‘मैं किसी को जिताने वाली नहीं हूं. यह मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है.’

‘लॉक अप 2’ के ग्रैंड फिनाले के बारे में

‘लॉक अप 2 के ग्रैंड फिनाले के प्रोमो से पता चला कि सेलिब्रिटी और पत्रकारों वाली एक जूरी फाइनलिस्ट की किस्मत का फैसला करने में भूमिका निभाएगी. टॉप पांच कंटेस्टेंट, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे, कॉम्पिटिशन में अपनी जगह तय करने के लिए एक आखिरी टास्क में मुकाबला करेंगे. फिनाले में सवाल-जवाब का राउंड भी होगा, जिसमें फाइनलिस्ट जूरी के सवालों का सामना करेंगे. प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, शाइनी दोशी और दूसरे लोग जूरी में होंगे और विनर अनाउंस होने से पहले कंटेस्टेंट को देखेंगे.

फिनाले में फाइनलिस्ट और पुराने कंटेस्टेंट भी परफॉर्म करेंगे. पामला सेरेना, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला समेत कई पुराने कंटेस्टेंट के फिनाले में वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि वे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे.

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