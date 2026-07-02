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Lock Upp Season 2: ‘क्वीन’ ने लगाई धीरज की क्लास; ‘तुम्हारे पास शाहरुख खान के ‘एस’ तक नहीं है’, राम कपूर के बाद धीरज धूपर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?

Lock Upp Season 2: 'लॉक अप: सच या सज़ा' में कंगना रनौत की एंट्री हुई हैं और उनका यह एंट्री काफी धमाकेदार है. शो के नवीनतम प्रोमो में वो धीरज धूपर के गेमप्ले को लेकर उन्हें फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि उनमें "मुख्य किरदार वाली ऊर्जा" की कमी है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 2, 2026 5:16:45 PM IST

'क्वीन' ने लगाई धीरज की क्लास
'क्वीन' ने लगाई धीरज की क्लास


लॉक अप: सच या सज़ा के आगामी एपिसोड में ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि शो के पहले सीजन की होस्ट कंगना रनौत एक स्पेशल अपीयरेंस में शामिल हो रही हैं. हालांकि दूसरे सीजन को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंगना की वापसी इस हफ्ते की सबसे चर्चित खबरों में से एक बन गई है.

हाल ही में जारी टीज़र में, वह प्रतियोगियों के कमज़ोर गेमप्ले को लेकर उनसे बेधड़क सवाल करती नज़र आती हैं. एक विशेष अतिथि के रूप में नजर आने वाली कंगना, घरवालों को खरी-खोटी सुनाते हुए उन्हें याद दिलाती हैं कि लॉक अप के अंदर टिके रहने के लिए लोकप्रियता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है; इसके लिए एक मजबूत व्यक्तित्व और अलग दिखने का साहस चाहिए.

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‘आपके पास शाहरुख खान का ‘एस’ भी नहीं है’: कंगना ने धीरज धूपर से कहा

इस प्रोमो का सबसे चर्चित दृश्य वह है जिसमें कंगना टीवी अभिनेता धीरज धूपर पर निशाना साधती हैं. घर के अंदर धीरज के आत्मविश्वास का जिक्र करते हुए वह कहती हैं, “तुम खुद को शाहरुख खान कहते हो. तुम्हारे पास शाहरुख खान का ‘S’ तक नहीं है. तुम्हारे अंदर मुख्य किरदार वाली ऊर्जा बिल्कुल नहीं है. साइड में… साइड में… साइड में… तुम पूरी तरह से किनारे होते जा रहे हो.”

कंगना ने धीरज की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि वह खेल की बागडोर अपने हाथ में लेने के बजाय हमेशा बैकग्राउंड में ही रहते हैं. उनकी यह टिप्पणी कई दर्शकों द्वारा यह बताने के बाद आई है कि राम कपूर के साथ धीरज की घनिष्ठ मित्रता ने अक्सर शो में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को overshadowed कर दिया है. यह प्रोमो तेजी से वायरल हो गया है और प्रशंसक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या कंगना का आकलन दर्शकों की ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है.

श्रेया कालरा के साथ हालिया विवाद से सुर्ख़ियों में आये धीरज 

दिलचस्प बात यह है कि धीरज ने हाल ही में साथी प्रतियोगी श्रेया कालरा के साथ तीखी बहस के दौरान अपनी शांत छवि को तोड़ा था. यह टकराव एक टास्क के दौरान हुआ, जिसमें श्रेया ने सुरक्षित क्षेत्र में मौजूद प्रतियोगियों पर जानबूझकर उसे निशाना बनाने का आरोप लगाया क्योंकि वे उसे एक मजबूत प्रतियोगी मानते थे. उन्हें “लूजर” कहकर श्रेया ने धीरज को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “अगर यह शो न होता तो तुम मेरे सामने खड़ी न होतीं.”

इस टकराव को होते हुए देखकर, मेजबान फराह खान ने मजाक में टिप्पणी की, “आखिरकार धीरज जाग गया है.” बता दें कि धीरज अकेले ऐसे प्रतियोगी नहीं हैं जिन्हें कंगना के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है. अभिनेत्री राम कपूर पर भी निशाना साधती हैं और उन पर प्रतियोगिता को गंभीरता से न लेने और लगातार प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती हैं. प्रोमो में कंगना पूछती हैं, “अगर आपको लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं, तो आप यहां आए ही क्यों?” इसके बाद वह खेल के प्रति उनके रवैये की आलोचना करती हैं.

Tags: kangana ranautLock Upp Season 2
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