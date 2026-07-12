Lock Upp 2: उसने मेरे कंबल में हाथ डाला और…, राम कपूर के साथ हुई थी ऐसी घिनौनी हरकत; ‘लॉकअप 2’ का ये एपिसोड देख फैंस के पैरों तले खिसकी जमीन

Lock Upp 2: टीवी और फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता राम कपूर ने अपनी जिंदगी से जुडा एक ऐसा दर्दनाक सच साझा किया, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया. रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ के दौरान राम कपूर ने अपने बचपन की उस घटना का जिक्र किया, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था. उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों में उनके साथ एक बेहद परेशान करने वाली घटना हुई थी. यह खुलासा करते हुए राम ने अपने संघर्ष, दर्द और उस समय के अनुभवों को पहली बार खुलकर लोगों के सामने रखा.

जब राम ने छेडछाड़ के बारे में बताया

इमोशनल होते हुए राम कपूर ने कहा कि “बोर्डिंग स्कूल में मेरे साथ छेडछाड हुई थी. मैं 8वीं क्लास में था. मैं लगभग 13 साल का था. मेरे स्कूल के दिनों में, दिन के आखिर में हम बातें करते थे और अपने डॉर्म में एक-दूसरे के बेड पर घूमते थे. हम बहुत अच्छा समय बिताते थे. फिर एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट जो मेरे साथ मेरे बेड पर था. हम मजे कर रहे थे और मजाक कर रहे थे. उसने मुझे कंबल के नीचे छुआ, और आस-पास लगभग 30-40 बच्चे थे. वह ऐसा करता रहा और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं या क्या न करूं. वह रुका और तुरंत चला गया.”

उन्होंने आगे कहा कि ‘कुछ हफ्तों बाद, वह मेरे पास आया और माफी मांगी. फिर, जब भी उसे मौका मिलता, वह मुझसे जरूर कहता कि उसे बहुत अफसोस है. यह अजीब है लेकिन जिस इंसान की वजह से यह ट्रॉमा हुआ, उसने मुझे इससे बाहर निकलने में मदद की और हम अच्छे दोस्त बन गए. असल में, इसका क्रेडिट उसे जाता है. उसने बहुत कोशिश की.”

पत्नी को सबकुछ मालूम- राम कपूर

राम कपूर ने बताया कि इस घटना के बारे में सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी को पता है. उनके माता-पिता और बच्चों को भी इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करते हुए उन्हें आज भी दर्द महसूस होता है, लेकिन वह खुश हैं कि इस अनुभव ने उन्हें लोगों को बेहतर समझने में मदद की. राम ने कहा कि इस घटना की वजह से उन्हें LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के प्रति कोई डर या नफरत नहीं है. उन्होंने बताया कि वह सभी को सम्मान की नजर से देखते हैं और किसी को भी गलत नहीं मानते.

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रितेश देशमुख और फराह खान ने बढाया हौसला

शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने राम कपूर को गले लगाकर उनका हौसला बढाया. उन्होंने कहा कि इतने सालों तक अपने अंदर छिपी बात को सामने रखना आसान नहीं था और उन्हें इस बात पर गर्व है कि राम ने अपनी कहानी साझा की.

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