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Lock Upp Season 2 Release Date: ‘लॉक अप सीजन- 2’ का इंतजार खत्म! जानें कब नेटफ्लिक्स पर आएगा शो और कौन से सेलेब्स मचाएंगे धमाल?

Lock Upp Season 2: ‘लॉक अप 2’ का दूसरा सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आ रहा है. फराह खान और रितेश देशमुख इसे होस्ट करेंगे. सुनीता आहूजा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, राम कपूर समेत कई सेलेब्स के नाम चर्चा में हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 4:52:22 PM IST

Lock Upp Season 2 Release Date: ‘लॉक अप सीजन- 2’ का इंतजार खत्म! जानें कब नेटफ्लिक्स पर आएगा शो और कौन से सेलेब्स मचाएंगे धमाल?


Lock Upp Season 2: रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है. लोग लंबे समय से इस शो की वापसी का इंतजार कर रहे थे और अब जैसे-जैसे इसकी लॉन्चिंग नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इसका क्रेज और भी बढ़ता जा रहा है. शो से जुड़े संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है.

‘लॉक अप’ का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था, जिसे डिजिटल रियलिटी शो के तौर पर काफी पसंद किया गया. इस शो में 16 कंटेस्टेंट्स को एक जेल जैसे सेटअप में 72 दिनों तक रखा गया था. पहले सीजन को कंगना रनौत ने होस्ट किया था और मुनव्वर फारुकी इस शो के विजेता बने थे. शो के अनोखे कॉन्सेप्ट ने इसे बाकी रियलिटी शोज से अलग पहचान दिलाई थी.

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 नए सीजन में बदला होस्टिंग स्टाइल

चार साल बाद अब ‘लॉक अप 2’ एक नए अंदाज में वापसी कर रहा है. इस बार शो की होस्टिंग फराह खान और रितेश देशमुख करते नजर आएंगे. दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फेमस चेहरे हैं, जिससे शो में मनोरंजन का लेवल और भी बढ़ने की उम्मीद है.

 कंटेस्टेंट्स की 14 सेलेब्रिटी वाली लिस्ट पर चर्चा

सूत्रों के अनुसार इस बार शो में कुल 14 सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स शामिल होंगे. हालांकि फाइनल लिस्ट का खुलासा प्रीमियर के दौरान ही किया जाएगा, लेकिन कई नाम पहले से ही चर्चा में हैं, जिन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

 कौन से कंटेस्टेंट्स होंगे शामिल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीजन के लिए कई बड़े और चर्चित नाम सामने आए हैं. इनमें गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का नाम काफी चर्चा में है. इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे के शो में शामिल होने की भी बात कही जा रही है.

प्रोमो में मिले संकेतों के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल ही में अपने ड्रमैटिक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में रहे एक्टर राम कपूर भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं.

 रियलिटी स्टार्स की एंट्री की संभावना

सूत्रों के मुताबिक इस बार डिजिटल क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स को भी शो में जगह मिल सकती है. इसमें रणवीर इलाहाबादिया जैसे नाम पर विचार किए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा स्प्लिट्सविला से जुड़े योगेश रावत और अकांक्षा चौधरी जैसे नाम भी चर्चा में हैं.

रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस से जुड़े कई चर्चित चेहरे इस बार शो में नजर आ सकते हैं. इनमें प्रियांक शर्मा, विकास गुप्ता, रश्मि देसाई, अर्चना गौतम, उर्वशी ढोलकिया और आसिम रियाज जैसे नाम शामिल हैं. वहीं पुनीत सुपरस्टार, कुशा कपिला, प्रणीत मोरे और हर्षद चोपड़ा जैसे सेलेब्स के नाम भी संभावित लिस्ट में बताए जा रहे हैं.

 फाइनल लिस्ट का इंतजार बरकरार

हालांकि अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. शो के लॉन्च एपिसोड में ही असली 14 कंटेस्टेंट्स के नाम से पर्दा उठेगा. लेकिन फिलहाल जो भी नाम सामने आए हैं, उन्होंने लोगों की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है.

‘लॉक अप 2’ को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि ये शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. नए होस्ट, नए कंटेस्टेंट्स और नए ट्विस्ट के साथ ये शो एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचने के लिए तैयार है.

Tags: Lock Upp Season 2Lock Upp Season 2 contestantLock Upp Season 2 release datenetflix
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