'मैंने अपने पिता को मरने में हेल्प की थी, वो कैंसर से जूझ रहे थे... राम कपूर की बात सुनकर दहल गया 'लॉक अप' का घर!

मशहूर अभिनेता राम कपूर ने रियलिटी शो लॉक अप (Lock Upp) में एक ऐसा चौंकाने वाला और बेहद इमोशनल राज खोला, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स की आंखें नम हो गईं. शो के दौरान अभिनेता ने बताया कि जब उनके पिता को दूसरी बार कैंसर हुआ, तो वे दर्द से तंग आ चुके थे और शांति से अपनी जान देना चाहते थे. पिता ने अकेले मरने से डरकर राम कपूर से मदद मांगी थी. राम ने भारी मन से बताया कि उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उनके अंतिम पलों में उनका साथ दिया था. इस फैसले के बाद से उनकी मां और बहन उनसे बेहद नाराज हैं और पिछले पांच सालों से उनसे बातचीत बंद कर रखी है. हालांकि, राम का मानना है कि अपने पिता को उस दर्द से मुक्ति दिलाना एक बेटे के रूप में उनका सबसे बड़ा और सही फैसला था. इस खुलासे के बाद पूरा घर इमोशनल हो गया.

कैंसर से जंग और वो मुश्किल वक्त

राम कपूर ने बताया कि उनके पिता एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन थे. राम हमेशा से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पिता के बिजनेस की जगह एक्टिंग चुनी. इस वजह से दोनों के बीच अक्सर अनबन रहती थी. पिता को 63 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ. तब सर्जरी मुमकिन नहीं थी, लेकिन 18 कीमोथेरेपी सेशन के बाद वह लगभग ठीक हो गए थे. उन्होंने 73 साल की उम्र तक एक अच्छी जिंदगी जी, लेकिन फिर कैंसर वापस आ गया. डॉक्टरों ने कहा कि हालत खराब है, लेकिन इलाज फिर से शुरू किया जा सकता है.

क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?

कैंसर के दोबारा लौटने का वक्त कोविड लॉकडाउन का था और राम के पिता उस वक्त सिंगापुर में थे. उन्होंने राम की पत्नी गौतमी को फोन करके राम से बात करने की इच्छा जताई. राम ने बताया, ‘मेरे पिता ने तय कर लिया था कि वह अब और नहीं लड़ना चाहते. वह शांति से दुनिया छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेले ऐसा करने में डर लग रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा- ‘क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?’ जाहिर है, मेरा रिएक्शन भी किसी आम इंसान जैसा ही था, लेकिन उन्होंने मुझे मना लिया कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो अकेले ही मर जाएंगे. मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था.’

पिता से वादा, फिर परिवार की नाराजगी

पिता ने राम से वादा लिया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएंगे और आईसीयू में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे. राम ने बताया कि किसी को नहीं पता था कि पिता का कोई इलाज नहीं चल रहा है. वो बस इतना चाहते थे कि राम उनका हाथ थामे रहें और शांति से जाने में उनकी मदद करें. राम ने बताया,’मैंने हर दिन उनका हाथ थामा और उन्हें जाने में मदद की. आज 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, मेरी मां और मेरी बहन मुझसे बात नहीं करतीं. लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बच्चे द्वारा अपने माता-पिता के लिए की गई सबसे अच्छी चीजों में से एक है.’

जिंदगी को देखने का नजरिया बदला

इस घटना ने राम कपूर को पूरी तरह बदल दिया. मौत को इतने करीब से देखने के बाद, उनके अंदर से मौत का डर खत्म हो गया. राम का कहना है कि पिता के जाने के बाद ही उन्होंने असल मायनों में अपनी जिंदगी जीना शुरू किया. राम के इस खुलासे के बाद लॉक अप जेल का माहौल बेहद इमोशनल हो गया. हर्षद चोपड़ा को भी अपनी मां की याद आ गई, जिन्हें उन्होंने कैंसर के कारण खो दिया था. सभी कंटेस्टेंट्स ने आगे बढ़कर राम को गले लगा लिया.

‘लॉक अप’ (Lock Upp)

फराह खान और रितेश देशमुख की होस्टिंग वाला ‘लॉक अप’ शो एक जेल थीम पर बेस्ड है. इसमें सेलिब्रिटीज को मुश्किल टास्क करने होते हैं और एविक्शन से बचने के लिए अपने गहरे राज खोलने पड़ते हैं. यह शो नेटफ्लिक्स (Netflix) पर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है.

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