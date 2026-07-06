Lock Upp 2: शो में फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा, खाना खाने से भी किया इंकार; कहा, ‘गोविंदा ने मना किया था, मत जा!’

Sunita Ahuja In Lock Upp 2: अपनी बेबाक जुबान के लिए मशहूर सुनीता आहूजा हाल ही में रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में फूट-फूटकर रोईं. उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया और शो के निर्माताओं पर जमकर भड़ास निकाली.

सुनीता ने शो के आयोजकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि घरवालों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है. भावुक होकर सुनीता ने बताया कि गोविंदा ने उन्हें शो में शामिल न होने की चेतावनी दी थी.

भावुक हुईं सुनीता

खाना खाने से इनकार करने के बाद, सुनीता ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, “क्या अब हमें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? आप सभी को मेरा साथ देना चाहिए. मेरे सभी बच्चे भी भूखे हैं. सूप का स्वाद गाय के पेशाब जैसा है. उसमें कुछ गंदगी भी मिलाई गई है.” भूख से भरी रात गुजारने के बाद, सुनीता ने अगली सुबह कहा, “सिर्फ इसलिए कि मैं सभ्य व्यवहार कर रही हूँ और अपनी असलियत से दूर हो रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग वीडियो के लिए ऐसा करें. मैं आज ही यहाँ से जाना चाहती हूँ! मेरा बस हो गया. मेरे को चि चि (गोविंदा को वह इसी नाम से पुकारती है) मना कर रहा था- मत जा, मत जा… जब भी मैंने उसकी बात नहीं मानी, मुझे तकलीफ हुई है. मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती.”

वो इतना कहने के बाद फूट-फूटकर रोने लगीं. शो के एक और प्रतिभागी राम कपूर, जिन्होंने खुद भी कुछ नहीं खाया था, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करने लगे. सुनीता ने नाश्ता करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अगर शो छोड़ने का यही एकमात्र तरीका है तो वो बीमार पड़ना पसंद करेंगी. उन्होंने आगे कहा, “क्या उन्हें लगता है कि हम कचरा हैं?”

खुद को बताया एकता कपूर का फैन

इससे पहले, IANS को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने ‘लॉक अप’ में शामिल होने का अपना कारण बताते हुए कहा था, “मैंने नेटफ्लिक्स और एकता की वजह से इस शो के लिए हां कहा. मुझे एकता बहुत पसंद हैं, और मैं जानती हूं कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन हैं, और मैं भी नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फैन हूं. मैं खुद को जानती हूं. मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छी दोस्त बन जाऊंगी, खासकर उन लोगों से जो ईमानदार हैं, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूं. मुझे पता है कि मैं सबसे सीनियर कंटेस्टेंट रहूंगी. यह शो ‘सच या सजा’ के बारे में है. जो सच नहीं बोलेगा, उससे सजा तो मिलेगी.” बता दें कि सुनीता आहूजा पिछले साल से ही सुर्खियों में छाई हुई हैं, जब उन्होंने गोविंदा पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था. इसके अलावा उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर अपने उतार-चढ़ाव भरे वैवाहिक जीवन के कई किस्से साझा किए हैं.