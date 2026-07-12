Home > मनोरंजन > Govinda को खूब गाली देती हैं पत्नी Sunita Ahuja! दोस्त रील्स भेज खूब उड़ाते हैं मजाक; Lock Upp तक पहुंचा मामला

Govinda को खूब गाली देती हैं पत्नी Sunita Ahuja! दोस्त रील्स भेज खूब उड़ाते हैं मजाक; Lock Upp तक पहुंचा मामला

Lock Upp 2: ‘लॉकअप 2’ में सुनीता आहूजा के बेबाक अंदाज और गालियां खूब चर्चा में रहीं. शो से बाहर आने के बाद गोविंदा ने बताया कि दोस्तों ने उन्हें ऐसी रील्स भेजीं. एक्टर ने इस पर मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए पूरा किस्सा साझा किया.

By: Preeti Rajput | Published: July 12, 2026 12:53:31 PM IST

Govinda को खूब गाली देती हैं पत्नी Sunita Ahuja!
Govinda को खूब गाली देती हैं पत्नी Sunita Ahuja!


Lock Upp 2: बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रियलिटी शो लॉक अप में खूब धमाल मचाया है. उन्होंने इस शो में काफी हैरान कर देने वाले सच का खुलासा किया है. साथ ही गोविंदा के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उन्होंने खूब बयान दिए हैं. वहीं अब सुनीता आहूजा शो से बाहर हो चुकी है. वह काफी दिन से शो से बाहर होने की मांग कर रही थीं. वहीं पत्नी की बेल कराने पहुंचे गोविंदा ने भी कई बातों पर नाराजगी जाहिर की है.

गोविंदा का गालियां देती हैं सुनीता?

सुनीता को शो से बाहर लाने के लिए खुद गोविंदा पहुंचे थे. पत्नी को गले लगाने के बाद एक्टर ने ऐसा खुलासा किया, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें शो की कई रील्स उन्हें भेजी थी. जिसमें सुनीता घर के भीतर से उन्हें खूब गालियां देती नजर आ रही थीं. गोविंदा ने मजाक में कहा कि ‘मेरे दोस्तों ने मुझे रील्स भेजीं, जिनमें ये भीतर मुझे गालियां दे रही है. कोई नहीं, सब झेला है.’ एक्टर का ये जवाब सुनकर सभी लोग हंसने लगे.

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लॉक अप से बाहर हुईं सुनीता 

दरअसल, सुनीता पिछले कई दिनों से शो में लगातार रो रही थीं. वह मेकर्स से शो से बाहर जाने की गुहार भी लगा रही थीं. उन्होंने कहा कि ‘डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, मेनोपॉज के कारण भी तनाव रहता है. सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है.’ अब मेकर्स ने उनकी रिक्वेस्ट मानकर, उन्हें शो से बाहर निकाल दिया है. 

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सुनीता का बेहतरीन सफर 

शो के दौरान होस्ट फराह खान ने सुनीता से पूछा कि उन्होंने इस सफर से क्या सीखा. इस पर सुनीता ने कहा कि घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए और परिवार से जुड़ी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए. शो में सुनीता पहले भी अपनी शादी और गोविंदा को लेकर कई खुलासे कर चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि अगर शादी में कभी कोई परेशानी या बेवफाई हुई भी हो, तो उसे बार-बार याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे खुद की जिंदगी और सेहत पर असर पड़ता है. वहीं, शो से बाहर आने के बाद गोविंदा का अंदाज काफी अलग नजर आया. उन्होंने सुनीता की बातों और गालियों को लेकर नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि हंसकर इसे हल्के अंदाज में लिया. उनका यही अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

ये भी पढ़ें: Lockupp 2 Sunita Ahuja: ‘लॉकअप’ से बाहर हुई सुनीता आहूजा, पति गोविंदा पहुंचे लेने, पूराने विवादों का हुआ खुलासा

Tags: govindaLock Upp 2sunita ahuja
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