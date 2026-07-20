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Lock Upp 2: राम कपूर के किस करने पर श्रेया कालरा ने जताई आपत्ति, बचाव में आगे आईं पत्नी गौतमी कपूर, कहा, ‘बिना पूरी बात जाने…’

टेलीविजन अभिनेत्री गौतमी कपूर ने अपने पति राम कपूर के 'लॉक अप: सच या सजा' शो में उनके व्यवहार को लेकर हुई आलोचना के बाद चुप्पी तोड़ी है. सह-प्रतियोगी श्रेया कालरा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गौतमी ने दर्शकों से अपील की है कि वे एडिटेड एपिसोड के आधार पर प्रतियोगियों का मूल्यांकन न करें.

By: Shivangi Shukla | Published: July 20, 2026 5:23:54 PM IST

राम कपूर के बचाव में आगे आईं पत्नी गौतमी कपूर
राम कपूर के बचाव में आगे आईं पत्नी गौतमी कपूर


Lock Upp 2 Ram Kapoor Shreya Kalra Controversy: अभिनेत्री गौतमी कपूर ने ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में अपने पति राम कपूर के व्यवहार को लेकर ऑनलाइन आलोचनाओं के बाद सार्वजनिक रूप से उनका बचाव किया है. 

दरअसल, शो की एक अन्य प्रतियोगी श्रेया कालरा ने आरोप लगाया है कि राम ने रियलिटी शो के अंदर उनकी निजी सीमाओं का उल्लंघन किया है, जिसके बाद राम कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में गौतमी ने कहा कि उन्होंने पहले तो चुप रहना चुना था, लेकिन आलोचना बढ़ने पर उन्हें जवाब देना पड़ा.

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पति के बचाव में आगे आईं गौतमी कपूर 

गौतमी ने इंस्टाग्राम पर कहा, “बहुत से लोग उन्हें घटिया, ‘ठरकी’ कह रहे हैं और उनके स्वार्थ बता रहे हैं. मैं आपको बता दूं, राम का स्वभाव ही ऐसा है. वह सबके साथ स्नेह से पेश आते हैं. उन्होंने बिना किसी रणनीति या योजना के शो में प्रवेश किया. यही उनका व्यक्तित्व है.” उन्होंने दर्शकों से यह भी आग्रह किया कि वे केवल एडिटेड टीवी एपिसोड के आधार पर अपनी राय न बनाएं. उन्होंने कहा, “हम तो शो अपने घरों से देखते हैं, लेकिन प्रतियोगी हफ्तों से भारी मानसिक दबाव में घरों में बंद हैं. हमें सिर्फ एडिटेड फुटेज देखने को मिलती है, पूरी तस्वीर नहीं. कोई भी कमेंट करने से पहले, कृपया याद रखें कि इन शब्दों का असर परिवारों पर भी पड़ता है.” 

अपने पति का बचाव करते हुए गौतमी ने सवाल उठाया कि घर में कई सप्ताह बीत जाने के बाद ही यह मुद्दा क्यों सामने आया. उन्होंने कहा, “अगर राम का व्यवहार शुरू से ही वाकई अनुचित होता, तो प्रतियोगियों ने उन्हें बहुत पहले ही टोक दिया होता.” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि खेल में हाल के घटनाक्रमों ने इस विवाद को और बढ़ा दिया होगा.

श्रेया कालरा ने क्या कहा?

हाल ही के एक एपिसोड में श्रेया कालरा द्वारा व्यक्तिगत सीमाओं को बनाए रखने के बारे में बात करने के बाद यह बहस और तेज़ हो गई. राम कपूर के व्यवहार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दोबारा उन्हें चूमने की कोशिश की, तो वह उन्हें रोक देंगी और कहेंगी, “मेरे पिता भी मुझे इतना नहीं चूमते.” श्रेया ने राम की आलोचना करते हुए कहा कि कई टास्कों में मदद करने के बावजूद राम ने उनका साथ नहीं दिया. बता दें कि सीज़न की शुरुआत में, राम को श्रेया के गाल पर किस करते हुए देखा गया था, जब श्रेया ने एक टास्क जीता था जिससे खेल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई थी. इस घटना पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई थीं. हालांकि अभी तक राम कपूर और शो के निर्माताओं में से किसी ने भी श्रेया की टिप्पणियों पर कोई बयान जारी नहीं किया है.
 

Tags: entertainmentram kapoor
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