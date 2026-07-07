Lock Upp 2: अपने पति के दम पर…, आकांक्षा चमोला को लेकर शिल्पा उर्फ ‘अंगूरी भाभी’ ने किया बड़ा दावा, जानें पूरा मामला

Lock Upp 2 में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है. अब शिल्पा शिंदे की वाइल्डकार्ड एंट्री से शो में नया ट्विस्ट आ रहा है. ‘भाभी जी घर पर है’ से अंगूरी भाभी के रूप में घर-घर मशहूर हुई शिल्पा शिंदे ने कंटेस्टेंट्स पर निशाना साधते हुए उनकी समस्याओं को उजागर किया है.

शिल्पा का दावा है कि आकांक्षा चमोला अपने पति गौरव खन्ना की वजह से शो में हैं. वहीं, आकांक्षा ने शो में एक कंटेस्टेंट से कहा कि शिल्पा उन्हें पसंद नहीं करतीं.

शिल्पा ने आकांक्षा के बारे में क्या कहा?

शिल्पा ने कहा कि आकांक्षा चमोला शो में सिर्फ अपने पति, अभिनेता गौरव खन्ना की वजह से हैं. जब सूफी मोतीवाला ने यह बात आकांक्षा को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें चुना जा रहा है. इस बीच, शिल्पा ने श्रेया और माधुरी जैन से कहा, “मैंने उसको बोला वो गौरव के कारण से आई है. मैंने कहां उसको कभी देखा था.”

इस पर आकांक्षा ने प्रतिक्रिया देते हुए अगली सुबह कहा कि अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह झगड़ा कर सकती है, तो वह शिल्पा ही है. बाद में उसने दूसरों से कहा, “मुझे लगता है कि शिल्पा मुझे पसंद नहीं करती.” इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शिल्पा यहां झगड़े करने और लोगों पर आरोप लगाने आई हैं. हालांकि, शिल्पा और श्रेया पहले ही दिन एक-दूसरे के साथ काफी घुलमिल गईं.

लॉक अप शो में आकांक्षा चमोला ने की तलाक की घोषणा

आकांक्षा चमोला ने शो के पहले एपिसोड में उस समय हलचल मचा दी जब उन्होंने गौरव खन्ना से अपने तलाक की पुष्टि की. उन्होंने यह भी कहा कि वह बच्चे नहीं चाहतीं, जबकि गौरव परिवार बसाना चाहते हैं, जिसके कारण उनका अलगाव हुआ. लॉक अप सीजन 2 में सह-प्रतिभागियों श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला के साथ बातचीत के दौरान आकांक्षा ने कहा, “जब हम शादी में थे, तब मुझमें मातृत्व की भावना कभी नहीं थी. लेकिन मैं इसे जानने के लिए उत्सुक थी और मैंने इसे कभी दबाया नहीं. धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ यह सोच बदल गई.”

बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी 24 नवंबर 2016 को गौरव के गृहनगर कानपुर में हुई थी. आकांक्षा चमोला ने संतोषी मां, ये है आशिकी और क्राइम पेट्रोल जैसे टेलीविजन शो में अभिनय किया है.