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Lock Upp 2: शिवांगी जोशी को रोता देख गुस्से से बौखलाए हर्षद चोपड़ा! श्रेया कालरा को बोल गए कुछ ऐसा कि हर कोई…

'लॉक अप: सच या सज़ा' में स्नैक्स और दवाइयों को लेकर हुए विवाद ने श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के बीच तीखी बहस छेड़ दी. इस विवाद के बाद जोशी रोने लगीं और घरवालों को गुस्से में भरे हर्षद चोपड़ा को रोकना पड़ा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 8, 2026 6:25:50 PM IST

शिवांगी जोशी को रोता देख गुस्से से बौखलाए हर्षद चोपड़ा
शिवांगी जोशी को रोता देख गुस्से से बौखलाए हर्षद चोपड़ा


Lock Upp 2 New Controversy: नेटफ्लिक्स के ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ के नवीनतम एपिसोड में फिर एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के बीच तीखी बहस ने एक भयावह मोड़ ले लिया. लड़ाई के बीच शिवांगी जोशी फूट-फूटकर रोने लगीं और हर्षद चोपड़ा अपना आपा खो बैठे. 

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खाने को लेकर हुई थी लड़ाई 

शिवांगी और श्रेया के बीच खाने को लेकर शुरू हुई झड़प जल्द ही व्यक्तिगत विवाद में बदल गई. इस बातचीत से जोशी परेशान हो गईं और उन्होंने अपने करीबी दोस्त और पूर्व सह-कलाकार चोपड़ा से मदद मांगी. चोपड़ा ने कालरा पर जमकर हमला बोला, जिसमें घर के अन्य सदस्यों को उन्हें रोकना पड़ा. बता दें कि दोनों के बीच यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब कालरा ने नाश्ता मांगा और कहा कि वह “भारी दवाइयां” ले रही हैं. 

इस दौरान प्रतियोगियों को सीमित बजट में अपना खर्चा नियंत्रित करना है, इसलिए घरवाले उसकी मांग पर सवाल उठाने लगे, खासकर तब जब उसने बताया कि वह ऐसी दवाइयां ले रही है जिनका जिक्र पहले नहीं किया गया था. शो में, खर्चा पानी वह साप्ताहिक डिजिटल पैसा है जो प्रतियोगियों को भोजन खरीदने के लिए मिलता है, जिसे वे कार्यों के माध्यम से और नामांकन से बचकर कमाते हैं. हालात तब और बिगड़ गए जब जोशी ने कालरा से पूछा कि क्या वह “सचमुच बीमार” हैं. उनकी बातचीत जल्द ही तीखी बहस में बदल गई, जिससे जोशी रोने लगीं. फिर वह चोपड़ा के पास सांत्वना के लिए गईं.

गुस्से से बौखलाए हर्षद 

शिवांगी जोशी को रोते देख हर्षद चोपड़ा अपना आपा खो बैठे और श्रेया कालरा से भिड़ गए. इस दौरान जोशी, आकांक्षा चमोला और राम कपूर ने बीच-बचाव करके उसे शांत किया और झगड़े को हाथापाई में बदलने से रोका. चोपड़ा को चिल्लाते हुए सुना गया, “और उस चुड़ैल को बोल मुंह ना खोले अपना.” काफी बीच-बचाव के बाद हर्षद शांत हुए.

लॉक अप: सच या सजा में वर्तमान में शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज एली और वरुण यादव शामिल हैं. शो के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होते हैं.

Tags: Lock Upp 2viral video
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