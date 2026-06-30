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Lock Upp 2 New Episodes Release Date and Time: पूरे हफ्ते या दो दिन? कब देखें जाएंगे ‘लॉक अप 2’ के नए एपिसोड

Lock Upp 2 New Episodes Release Date and Time: नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉक अप 2' लगातार चर्चा में है. जानिए नए एपिसोड्स का रिलीज शेड्यूल, स्ट्रीमिंग टाइम, एलिमिनेशन का नियम, 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी और सभी कंटेस्टेंट्स की पूरी जानकारी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 30, 2026 11:05:25 AM IST

Lock Upp 2 New Episodes Release Date and Time: पूरे हफ्ते या दो दिन? कब देखें जाएंगे ‘लॉक अप 2’ के नए एपिसोड


Lock Upp 2 New Episodes Release Date and Time: नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. हर नए एपिसोड के साथ शो में आने वाले ट्विस्ट, कंटेस्टेंट्स के खुलासे और दमदार टास्क लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शो की खूब चर्चा हो रही है और बड़ी संख्या में लोग इसके नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ‘लॉक अप 2’ के नए एपिसोड कब और किस समय रिलीज होते हैं, तो यहां पूरी जानकारी दी गई है.

 शुरुआती एपिसोड्स को मिला शानदार रिस्पॉन्स

शो के अब तक तीन एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स की बहस, इमोशनल मोमेंट्स और सीक्रेट्स से जुड़ी कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं. यही वजह है कि शो लगातार दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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‘लॉक अप 2’ का रिलीज शेड्यूल अन्य रियलिटी शोज से थोड़ा अलग है. नेटफ्लिक्स पर इस शो के नए एपिसोड हर हफ्ते शनिवार से बुधवार तक रिलीज किए जाएंगे. यानी दर्शक शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रात 8 बजे नए एपिसोड देख सकेंगे. ये रियलिटी शो कुल 6 हफ्तों तक चलेगा.

 हर सप्ताह होगा एक एलिमिनेशन

शो में टीवी इंडस्ट्री के फेमस चेहरे और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स हिस्सा ले रहे हैं. सभी कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग टास्क दिए जाएंगे, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी अपनी जगह सुरक्षित रखेंगे. वहीं, हर सप्ताह एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होकर शो से बाहर होगा, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक होता जाएगा.

 विनर को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का इनाम

सीजन के अंत तक जो कंटेस्टेंट सभी चुनौतियों को पार करते हुए फाइनल तक पहुंचेगा, वही ‘लॉक अप 2’ का विजेता बनेगा. विजेता को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी. इसी वजह से दर्शक सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को लगातार सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं.

‘लॉक अप 2’ में इस बार कई चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं. शो का हिस्सा बने कंटेस्टेंट्स में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, माधुरी ग्रोवर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, पामेला सेरेना, आकांक्षा चमोला, वरुण यादव, सूफी मोतीवाला और श्रेष्ठा अय्यर शामिल हैं.

Tags: entertainment newsFarah KhanLock Upp 2Lock Upp 2 New EpisodesLock Upp 2 New Episodes Release Date and Timeritesh deshmukh
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