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Lock Upp 2: क्या शिल्पा शिंदे से पुरानी दुश्मनी निभा रहीं हिना खान! ‘भाबीजी’ के कैरेक्टर पर उठाया सवाल, पूरी बात जानकर पीट लेंगे माथा

Shilpa Shinde Hina Khan: 'लॉक अप' में 'जनता की आवाज' बनकर आईं हिना खान ने शिल्पा शिंदे के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उन पर गंदी चाल चलने का आरोप लगाया. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है!

By: Shivangi Shukla | Published: July 26, 2026 1:50:44 PM IST

हिना खान और शिल्पा शिंदे का विवाद
हिना खान और शिल्पा शिंदे का विवाद


Lock Upp 2 New Controversy: ‘लॉक अप’ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है, क्योंकि प्रतियोगियों के बीच तनाव शो से बाहर भी फैल गया है. इस बार, विशेष अतिथि के रूप में आईं हिना खान ने प्रतियोगी शिल्पा शिंदे के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उन पर गंदी चाल चलने का आरोप लगाया. 

इस विवाद ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. कई रेडिट यूजर्स हिना के बिग बॉस 11 में बिताए समय से तुलना करते हुए उनके कमेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं. 

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उर्फी जावेद और हिना खान बनीं ‘जनता की आवाज’

हिना खान ने उर्फी जावेद के साथ ‘जनता की आवाज़’ के रूप में शो में प्रवेश किया. दोनों को पांच नामांकित प्रतियोगियों में से एक को बेदखली से बचाने का अधिकार दिया गया था, जिनमें पामेला सेरेना, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव उर्फ ​​लैला, हर्षद चोपड़ा और सूफी मोतीवाला शामिल थे. उर्फी ने शिल्पा का साथ दिया, जबकि हिना इसके सख्त खिलाफ थीं. अंत में, दोनों ने वरुण को बचाने का फैसला किया.

शिल्पा को न बचाने के अपने कारण को समझाते हुए हिना ने कहा, “जिन सिद्धांतों पर मैं चलती हूं और जिस तरह की मैं इंसान हूं, वे मुझे इस तरह के खेल का समर्थन करने की इजाजत नहीं देते, जहां आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं या गंदी चालें चलते हैं. मैं ऐसे व्यवहार को बचाने या सही ठहराने के लिए अपना नाम इस्तेमाल नहीं करूंगी.”

हिना की बातों से भड़क गईं शिल्पा 

हिना की बातों से शिल्पा शिंदे को भी गुस्सा आ गया. शिल्पा ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, चरित्र हनन वगैरह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. मुझे पता है मैंने क्या कहा, और कैमरों को भी पता है आपने क्या कहा. इसलिए, मैं इन आरोपों से असहमत हूं.” बाद में, हिना और उर्फी के स्टेज से चले जाने के बाद, शिल्पा ने श्रेया से कहा, “भाड़ में जाए वो. उसे पता है उसने अंदर क्या-क्या बातें कही थीं,” उनका इशारा बिग बॉस 11 के उनके सफर की ओर था.

यह विवाद जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल गया, जहां रेडिट यूजर्स ने हिना खान के बिग बॉस 11 के सफर के फुटेज साझा किए. इन क्लिप्स में उन्हें शिल्पा शिंदे और अर्शी खान के रूप-रंग को लेकर निशाना बनाते, उन्हें बॉडी शेम करते और उन्हें “आंटी” कहते हुए दिखाया गया है.

Tags: hina khanLock Upp 2shilpa shinde
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