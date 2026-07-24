Lock Upp 2: कुत्ता पाल लूं लेकिन गौरव खन्ना नहीं! पति से अलग होते ही आकांक्षा चमोला ने दिखाया अपना असली रूप, जानें पूरा मामला

आकांक्षा चमोला अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्ख़ियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो ‘ लॉक अप सीजन 2’ में अपने अलग रह रहे पति गौरव खन्ना के अचानक आने पर निराशा व्यक्त की है.

आकांक्षा चमोला ने शो में श्रेया और शिल्पा से बात करते हुए बताया कि वो गौरव के साथ होने से ज्यादा पसंद करती हैं कि उनके माता-पिता या उनका कुत्ता साथ में हो.

आकांक्षा चमोला ने पति को कहा एक्स

शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा के साथ बात करते हुए, श्रेया ने अपने बॉयफ्रेंड को मिस करने का जिक्र किया और बताया कि वह उससे कितनी बुरी तरह मिलना चाहती थी. उसने आकांक्षा से कहा, “तुम्हारा भी आ गया, इसका भी आ गया. मेरेको भी मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए थोड़ी देर के लिए.” उन्हें जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा, “मेरे तो एक्स था. वरुण बोल रहा है, ‘तेरा परिवार कहां आया? ‘तेरा तो एक्स आया. आकांक्षा की इस बात से श्रेया और शिल्पा हंस पड़ीं.

आकांक्षा गौरव के बारे में बात करती रही और बोली, ‘उसकी जगह मेरे परिवार से कोई आता तो बेहतर होता. अगर मेरी मम्मी या पापा कोई आते, या मेरा कुत्ता ही आ जाता, तो मुझे ज्यादा खुशी होती.’ आकांक्षा की इस बात पर श्रेया और शिल्पा फिर हंस पड़ीं.

2016 में हुई थी शादी

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने 2016 में एक भव्य शादी समारोह में विवाह किया था. लॉक अप सीजन 2 के पहले एपिसोड में उन्होंने गौरव से अलग होने की घोषणा की, जिससे उनके प्रशंसक सदमे में आ गए. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे अलग रह रहे थे और तलाक की प्रक्रिया में थे. इस फैसले के बारे में और जानकारी देते हुए आकांक्षा ने शो में बताया कि कई सालों तक साथ रहने के बाद उन्होंने आपसी सहमति से अपना वैवाहिक जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया है. उन्होंने आगे बताया कि संतान न होना उनके मतभेदों का एक कारण था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके अलग होने का एकमात्र कारण नहीं था.