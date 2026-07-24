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Lock Upp 2 में हुई Hina Khan की एंट्री! शिल्पा शिंदे की करेंगी खटिया खड़ी; सालों बाद हुआ सामना

Lock Upp 2 : हिना खान लॉक अप सीजन 2 में स्पेशल अपीयरेंस देने वाली हैं, एक्टर की एंट्री से कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे के साथ एक टेंशन भरा रीयूनियन होने वाला है.

By: Preeti Rajput | Published: July 24, 2026 1:57:54 PM IST

Lock Upp 2 में हुई Hina Khan की एंट्री!
Lock Upp 2 में हुई Hina Khan की एंट्री!


Lock Upp 2 : कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ हर गुजरते दिन के साथ और भी रोमांचक होता जा रहा है क्योंकि कैदियों के बीच तीखी झड़पें हो रही हैं. हिना खान के लॉक अप में आने की खबरें आ रही थीं, लेकिन मेकर्स ने आखिरकार उनके आने की पुष्टि करते हुए एक नया प्रोमो जारी किया है. जजमेंट डे के प्रोमो वीडियो में हिना खान और उर्फी जावेद जनता की आवाज के रूप में नजर आईं.

लॉकअप 2 में हीना खान 

इस दौरान हीना खान पांच ‘एट रिस्क’ कैदियों वरुण यादव, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, शिल्पा शिंदे और पामेला सेरेना से पूछताछ करते हैं. वीडियो की शुरुआत उर्फी से होती है, जो सभी पांचों कैदियों में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? वरुण यादव और हर्षद चोपड़ा दोनों शिल्पा शिंदे का नाम लेते हैं. अपनी वजह बताते हुए, हर्षद बताते हैं, “ऐसे ऐसे कमेंट्स मारेंगी जिससे आदमी प्रोवोक हो जाए…” हिना हर्षद से कहती हैं, “लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आपके लिए शिल्पा शिंदे हैं…”

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जजमेंट डे पर जबरदस्त माहौल 

हीना खान बाद में कहती हैं कि ‘किससे लाइफ में डरना चाहिए किससे नहीं.’ उर्फी हिना से पूछती हैं कि क्या वह शिल्पा की तरफ इशारा कर रही हैं और यह रिश्ता कहता है, ‘बेशक.’ इस बीच अपूर्वा कहती हैं, “शिल्पा और हिना के बीच होना चाहिए बहुत मजा आएगा.” जजमेंट में एक और टास्क भी होगा जिसमें होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान घरवालों से एक ऐसे कंटेस्टेंट का नाम लेने को कहेंगे जिसे जागने की जरूरत है.

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कौन होगा लॉकअप 2 से बाहर?

अपूर्वा मुखीजा धीरज धूपर का नाम लेंगी, शिल्पा शिंदे राम कपूर का नाम लेंगी और शिवांगी हर्षद चोपड़ा का नाम लेकर सबको चौंका देंगी. जजमेंट के दिन एक एलिमिनेशन होगा और ‘एट रिस्क’ घरवालों में से वरुण यादव, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, शिल्पा शिंदे, पामेला सेरेना शो छोड़ते हुए दिखेंगे.

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Tags: Lock Upp 2Lock Upp 2 Updatesnetflixshilpa shinde
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