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Lock Upp 2: गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा तो खुद को पहुंचाया नुकसान, हर्षद चोपड़ा ने किया खुलासा; कहा, ‘अब भी घावों के निशान…’

लॉक अप 2 में अंतिम तीन प्रतियोगियों में शामिल होने के बाद अपने पहले रिश्ते के बारे में बात करते हुए हर्षद चोपड़ा ने  बताया कि जब उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया था तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 19, 2026 4:16:18 PM IST

हर्षद चोपड़ा
हर्षद चोपड़ा


Lock Upp 2: लॉक अप सीजन 2 के सेट पर अभिनेता हर्षद चोपड़ा भावुक हो गए, जब उन्होंने अपने जीवन के एक कठिन दौर के बारे में बताया. हर्षद ने बताया कि उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी.

लॉक अप 2 में अंतिम तीन प्रतियोगियों में शामिल होने के बाद हर्षद ने कहा कि जब उनकी पहली गर्लफ्रेंड ने उन्हें चीट किया था तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके घाव अभी भी मौजूद हैं.

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हर्षद ने सुनाया अपना किस्सा 

हर्षद ने अपने शुरुआती दिनों की एक दर्दनाक घटना को याद किया. उसने बताया कि जब वह 23 साल का था, तब उसकी प्रेमिका ने उसे फोन करके बताया कि वह किसी और के साथ उसे धोखा दे रही है. हर्षद ने बताया कि उसकी प्रेमिका ने उसे जलन दिलाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन इस खबर ने उसे बहुत गहरा आघात पहुँचाया और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की. हर्षद ने कहा, “निशान अभी भी मौजूद हैं. उसके बाद कुछ नहीं हुआ. मैं जागा और घबरा गया. मेरे पैर में पहले से ही चोट लगी थी, इसलिए मैं मुश्किल से चल पा रहा था.” हर्षद ने बताया, “अस्पताल पास ही था, इसलिए मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ेगा. मैंने उनसे मिन्नतें कीं, उनसे गुहार लगाई, और तब जाकर मुझे समझ आया. तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा.”

इस पर गर्व नहीं है 

होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के साथ बातचीत के दौरान हर्षद चोपड़ा ने स्वीकार किया कि वह उस समय युवा थे और जो हुआ उस पर उन्हें गर्व नहीं है. उन्होंने बताया कि वह उस समय मुंबई में नए थे और यह रिश्ता लगभग 8 से 9 महीने तक चला. उन्होंने कहा, “मैं इतना दर्द महसूस करना चाहता था कि उसके सामने यह दर्द कुछ भी न लगे. अब, जब भी मैं ऐसी ही स्थिति में होता हूँ, तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी न करूँ.” हर्षद ने बताया कि उन्होंने इस घटना के बारे में अपने पिता को कभी नहीं बताया. हर्षद चोपड़ा ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें स्वयं को महत्व देने और सम्मान करने का महत्व सिखाया.

Tags: harshad chopraLock Upp 2
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