Lock Upp 2: हर्षद और शिवांगी की नजदीकियों ने बटोरीं सुर्खियां, शिल्पा शिंदे ने कहा ‘लव बर्ड्स’ तो राम कपूर ने कसा तंज, ‘भाई बहन का रिश्ता…’

Lock Upp Season 2 : लॉक अप सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी का रिश्ता सुर्ख़ियों में है. इस रियलिटी शो में हर्षद को अक्सर शिवांगी जोशी का साथ देते हुए देखा गया है.

हाल ही के एक एपिसोड में, शिल्पा शिंदे ने जब उनकी बढ़ती नजदीकियों को बढ़ाते हुए टारगेट किया, तो हर्षद चोपड़ा नाराज हो गए. इस पर राम कपूर ने मजाक करते हुए कहा कि दोनों के बीच भाई-बहन का रिश्ता है!

‘लव बर्ड’ कहने पर भड़के हर्षद चोपड़ा

मामला देर रात तब और बिगड़ गया जब शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी को बार-बार “लव बर्ड्स” कहा, जिससे हर्षद भड़क गए. बात बढ़ने पर हर्षद शिल्पा पर चिल्लाते हुए सुनाई दिए और बोले, “आपको जलन होती है क्या दो लोगों को साथ देखकर, सच्ची दोस्ती देखकर, प्रॉब्लम क्या है आपकी हमसे? अपनी बहन, मम्मी, पापा से जैसा प्यार करता हूं, वैसे करता हूं. कभी देखा है कुछ भी करते हुए उसके साथ!”

जब ये बहस चल रही थी, उसी समय राम कपूर को हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के रिश्ते का जिक्र करते हुए मजाक में यह कहते हुए सुना गया, “भाई बहन का रिश्ता है.”

राम कपूर ने भी हर्षद और शिवांगी की नजदीकियों का किया था जिक्र

कुछ दिनों पहले राम कपूर ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि हर्षद शो जीतने से ज्यादा शिवांगी का साथ देने पर ध्यान दे रहा था. राम के अनुसार, हर्षद की शिवंगी के प्रति भावनाएं उसके रोने के तरीके से साफ झलक रही थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि हर्षद के मन में शिवांगी के लिए भावनाएं थीं और अभिनेत्री को इसकी जानकारी थी. राम ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि इसका असर दोनों पर पड़ने लगा था, और हर्षद द्वारा शिवांगी को दिया जा रहा समर्थन उसके खेल को नुकसान पहुंचा रहा था.