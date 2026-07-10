नहीं हुआ कोई तलाक-वलाक! खुद Gaurav Khanna ने किया खुलासा; Lock-Upp में चौपट हुआ Akanksha का प्लान

Gaurav Khanna Akanksha Divorce: गौरव खन्ना गुरुवार को एक विज़िटर के तौर पर ‘लॉक अप 2’ में शामिल हुए, जहाँ वो आकांक्षा चमोला से मिले और अपने तलाक के बारे में बात की. ‘अनुपमा’ के पूर्व एक्टर ने शो में आकांक्षा की घोषणा पर निराशा जताई और बताया कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “हमने बस इस पर चर्चा की थी, कोई अर्ज़ी साइन नहीं की गई, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है.” जब आकांक्षा ने जवाब दिया, “क्योंकि तुम ‘खतरों के खिलाड़ी’ में चले गए थे,” तो गौरव ने बीच में कहा, “तुमने शो से ठीक सात दिन पहले मुझ पर यह बम गिराया था. क्या मुझे वहां स्टंट करने चाहिए थे या अपने दिमाग की उलझनें सुलझानी चाहिए थीं? खैर, कोई बात नहीं.”

क्या सच में हो गया आकांक्षा और गौरव का तलाक?

बाद में, जब फराह खान ने गौरव और आकांक्षा को इस मुद्दे पर बात करने के लिए अपना केबिन दिया, तो गौरव ने आकांक्षा से कहा, “हमने शो के लिए निकलने से पहले मई में इस पर बात की थी; सबको लगता है कि हमारा तलाक हुए एक साल या उससे ज़्यादा हो गया है. वो कह रहे हैं कि आकांक्षा उस शो के लिए ऑडिशन दे रही थी और मैं सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रहा था.”

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इस शो में जल्द ही दिखेंगे गौरव

एक्टर, जो जल्द ही ‘खतरों के खिलाड़ी’ में नज़र आएंगे, ने आकांक्षा को याद दिलाया कि कानूनी तौर पर वे अभी भी एक कपल हैं. उन्होंने कहा, “मैं हैरान था कि लोगों ने इसे किस तरह लिया. यह पार्टी करने के लिए एक खुली जगह है; वे जो चाहें कहानियाँ बना रहे हैं और जो चाहें लिख रहे हैं. लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें क्योंकि कानूनी तौर पर हम अभी भी पति-पत्नी हैं, और मैं तुम्हारा पति हूँ, और मुझे यह पसंद नहीं है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलें जिसके साथ मैं रहा हूँ या जिसके साथ मैं हूँ.”

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