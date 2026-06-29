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‘लॉक अप 2’ में राम कपूर हुए ट्रोल, एक्टर के व्यवहार को लेकर इंटरनेट पर हो रही कड़ी आलोचना, कहा; ‘यहां स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं’

'लॉक अप 2' के कंटेस्टेंट राम कपूर ट्रोल हो रहे हैं. एक टास्क के दौरान राम की हरकतों ने दर्शकों के बीच बहस छेड़ दी है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 1:43:15 PM IST

'लॉक अप 2' में राम कपूर हुए ट्रोल
'लॉक अप 2' में राम कपूर हुए ट्रोल


Ram Kapoor in Lockupp 2: ‘लॉक अप 2’ को लेकर रोज नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं. आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के तलाक की खबरों ने जहां इंटरनेट पर सनसनी मचा दी, वहीं अब शो के कंटेस्टेंट राम कपूर ट्रोल हो रहे हैं.

नए सीज़न में पहले ही कई बहसें और टकराव देखने को मिल चुके हैं, और अब एक टास्क के दौरान राम की हरकतों ने दर्शकों के बीच बहस छेड़ दी है. 

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क्या है पूरा मामला 

घर के अंदर एक टास्क के दौरान, राम ने पानी न मिलने पर खूब हंगामा मचाया. उन्होंने शिकायत की कि बार-बार मांगने के बावजूद प्रतियोगियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया था. अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्माताओं को चेतावनी दी, “मैं लंबे समय से पानी मांग रहा हूं, आप लोग हमें पानी न देकर ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, यह सही नहीं है. पानी भेजो.” जब कार्य लगभग पूरा होने से पहले पानी नहीं आया, तो राम बीच में ही उठकर चले गए और खेल को जारी रखने से इनकार कर दिया.

रितेश देशमुख ने दी चेतावनी 

शो के होस्ट रितेश देशमुख ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे वहीं रुके रहे तो उन पर पेंटबॉल से हमला हो सकता है. इस चेतावनी का जवाब देते हुए, राम ने कहा, ” लगने दो, आजाओ मारो.” इसके बाद रितेश ने बताया कि प्रतियोगियों को पहले ही अपनी पानी की बोतलें दे दी गई थीं और कार्यों के दौरान उन्हें अपने साथ ले जाना उनकी जिम्मेदारी थी. इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद, राम एक तरफ हट गए और काम फिर से शुरू हो गया.

इंटरनेट पर ट्रोल हुए राम कपूर 

एपिसोड प्रसारित होने के तुरंत बाद, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, और कई दर्शकों ने अभिनेता के इस व्यवहार की आलोचना की. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, “राम कपूर तो हद से ज़्यादा ही कर रहे हैं.” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “इतना ज़्यादा ओवरएक्टिंग क्यों कर रहे हैं?” एक और यूजर ने कमेंट में लिखा, “सलमान खान के सामने तो वो ये सब करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे.” इसके अलावा एक इंटरनेट यूजर ने यह भी कमेंट किया, “शायद वह भूल गया है कि वह लॉकअप में है, उसे कोई विशेष सुविधा क्यों मिलेगी?” बता दें कि शो में आने के बाद से यह दूसरी बार है जब राम को विरोध का सामना करना पड़ा है.

Tags: entertainmentnetflixram kapoor
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