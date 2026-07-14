Lock Upp 2: न औरत और न मर्द…किसी से ‘संबंध’ नहीं बनाना चाहती Akansha Chamola; क्या खत्म हो गई वो वाली इच्छा?

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स का पॉपूलर शो ‘लॉकअप 2’ इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो की शुरुआत में ही आकांक्षा चमोला ने जानकारी देते हुए बताया था कि गोरव खन्ना और वह जल्द तलाक लेने जा रहे हैं. पिछले एक साल से दोनों अलग रह रहे हैं. कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने खुद को बाईसेक्सुअल बताया. अब नए एपिसोड में आकांक्षा ने वो एसेक्सुअल बन गई हैं. उनकी शारीरिक संबंध बनाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है. अब एक के बाद हो रहे खुलासों के बाद फैंस भी हैरान रह गए हैं.

आकांक्षा चमोला का बड़ा खुलासा

शो के नए एपिसोड में वरुण यादव से बात करते हुए आकांक्षा चमोला ने कहा कि अब वह दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोच सकतीं. उनके मन में शादी को लेकर डर बैठ गया है. जब वरुण ने उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल किया, तो आकांक्षा ने कहा कि यह समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकती है. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका तलाक चल रहा है, इसलिए उन्हें किसी के साथ शारीरिक रिश्ता बनाने की इच्छा नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या महिला.

लड़कियों के साथ संबंध में थी आकांशा चमोला

इससे पहले आकांक्षा चमोला ने कहा था कि उनके मन में मां बनने की इच्छा नहीं है. वह बच्चे नहीं चाहतीं, जबकि गौरव खन्ना पिता बनना चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि शादी से पहले उनके कुछ लड़कियों के साथ रिश्ते रहे हैं. आकांक्षा ने कहा, “मुझे लड़कियां पसंद हैं. मैं उनकी तारीफ करती हूं और उनकी तरफ आकर्षित महसूस करती हूं. उनके साथ मुझे सुरक्षित और सहज महसूस होता है. बचपन से मुझे लगता था कि यह दुनिया पुरुषों के हिसाब से चलती है, इसलिए मुझे हमेशा महिलाओं के साथ ज्यादा अपनापन और सुकून मिला. मुझे महिलाओं की सोच और उनका स्वभाव पसंद है. लोग कहते हैं कि लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं बन सकतीं या उनमें जलन होती है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा. मेरे लिए हर महिला अपने आप में खूबसूरत है.”

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आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का तलाक

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना का रिश्ता अब खत्म होने की ओर है. उन्होंने कहा कि दोनों लोगों के सामने एक-दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. हाल ही में गौरव खन्ना भी शो में आए थे, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि आकांक्षा शो में आगे बढ़ने और गेम के लिए ये बातें कह रही हैं.

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