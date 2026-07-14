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मैं वर्जिन हूं… भाबीजी ने की ‘नायरा’ की मिमिक्री, ट्रोलर्स ने बनाया निशाना, लॉकअप 2 में मचा बवाल

रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में शिल्पा शिंदे की मिमिक्री को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है. शिल्पा शिंदे शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की नकल उतारती नजर आईं. वहीं श्रेया कालरा उनके मजाक पर हंस रही थीं.

By: Deepika Pandey | Published: July 14, 2026 6:35:19 PM IST

शिल्पा शिंदे ने की शिवांगी जोशी की मिमिक्री
शिल्पा शिंदे ने की शिवांगी जोशी की मिमिक्री


Lock Upp Season 2: रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में अक्सर विवाद देखने को मिल रहा है. एक बार फिर शिल्पा शिंदे चर्चा में हैं. शो के हालिया एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ‘भाबीजी घर पर हैं’ की एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की मिमिक्री करती नजर आईं, जिसके कारण उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. 

दरअसल, शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा शिवांगी जोशी की मिमिक्री करती नजर आईं. इस दौरान शिल्पा शिंदे शिवांगी की वर्जिनिटी को लेकर भी टिप्पणी करती नजर आईं. इसके बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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वीडियो में क्या है?

बता दें कि लॉक अप सीजन 2  के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा एक साथ बैठी थीं. वे इस दौरान शिवांगी जोशी की नकल उतारती नजर आईं. वायरल वीडियो में शिल्पा शिंदे शिवांगी के बोलने के तरीके की नकल उतारते हुए कहती हैं, ‘अरे यार मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है. मैं कितना एक्ट करूं. मैं बहुत इनोसेंट हूं औरर मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं वर्जिन हूं और शादी के बाद ही करूंगी.’ शिल्पा के इस बयान और मिमिक्री पर श्रेया कालरा हंसती रहीं. 

हर्षद की भी की मिमिक्री

इसके बाद शिल्पा ने एक्टर हर्षद चोपड़ा की मिमिक्री की, जिसमें वे उनके अंदाज में कह रही थीं कि अरे शिवांगी तुम क्या सोच रही हो? इसके बाद वे फिर शिवांगी के अंदाज में बोलती हैं ‘पता नहीं लेकिन जब ये सीक्रेट रिवील होगा, तब मैं बहुत हंसूंगी.’ जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला तब का है, जब शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को एक साथ बात करते देखा, जिसके बाद वे उस बारे में बात करते हुए मिमिक्री करने लगते हैं. हालांकि शिवांगी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया. 

पहले भी चर्चा में रहीं शिल्पा शिंदे

बता दें कि शिल्पा शिंदे अक्सर अपने व्यवहार के कारण चर्चा में रहती हैं. इससे पहले भी उन्होंने कंट्रोलर के रूप में शिवांगी को हर्षद चोपड़ा से कम बात करने का ऑर्डर दिया था. उस समय भी लोगों को शिल्पा का ये रवैया पसंद नहीं आया था और गलत बताया था. वहीं इस बार भी लोगों को शिल्पा और श्रेया का ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

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