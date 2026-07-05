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Lock Upp 2: शो में ‘अंगूरी भाभी’ लगाएंगी entertainment का तड़का! लॉक अप 2 में हुई शिल्पा शिंदे की wildcard एंट्री

शिल्पा शिंदे ने लॉक अप सीजन 2 में पहली वाइल्डकार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश किया है. उनका शो में प्रवेश निर्माता संजय कोहली के खिलाफ 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में उनके द्वारा किए गए खुलासे के कुछ ही समय बाद हुआ है, जिसके चलते वह सुर्खियों में आई थीं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 5, 2026 5:54:39 PM IST

शिल्पा शिंदे
शिल्पा शिंदे


Shilpa Shinde Wildcard Entry in Lock Upp 2: लॉक अप सीजन 2 में पहली वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट शामिल हो गई हैं. शिल्पा शिंदे ने आधिकारिक तौर पर रियलिटी शो Lock Upp 2 में प्रवेश कर लिया है.

नेटफ्लिक्स ने उनके आगमन की घोषणा करते हुए एक प्रमोशनल वीडियो इंस्टाग्राम पर जारी किया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर किए गए प्रोमो में, शिल्पा ने घर में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए खेल को पूरी तरह से पलटने का संकेत दिया.

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नेटफ्लिक्स ने जारी किया प्रमोशनल वीडियो 

नेटफ्लिक्स ने शिल्पा शिंदे की शो में एंट्री को कंफर्म करते हुए आधिकारिक तौर पर एक प्रोमो शेयर किया है. इस वीडियो में शिल्पा कहती हैं, “सुना है सब लोग अंदर अपनी-अपनी गड्डी जमाए बैठे हैं. लेकिन उन्हें कह दो जब तक कोई बाहर का अंदर कदम नहीं रखता, तब तक ही उनका राज चलता रहेगा.”

प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “ सही पकड़े हैं! अब गेम पलटने वाला है. लॉक अप देखें , हर शनिवार से गुरुवार, रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.” शिल्पा शिंदे ने ‘भाबीजी घर पर हैं!’ में अंगूरी भाभी की भूमिका से घर-घर में पहचान बनाई है. उनके प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है और इस सीजन की पहली वाइल्डकार्ड एंट्री के रूप में उनसे प्रतियोगिता में एक नया मोड़ लाने की उम्मीद है.

‘लॉक अप 2’ के अन्य सदस्य 

शिल्पा शिंदे की इस शो में एंट्री खेल के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. हाल के एपिसोड में लॉक अप सीजन 2 का पहला एलिमिनेशन भी देखने को मिला, जिसमें श्रेष्ठा अय्यर बाहर होने वाली पहली प्रतियोगी बनीं. वहीं दूसरी ओर, आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर भी एलिमिनेशन से बच गईं और शो में अपनी यात्रा जारी रखीं.

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जाने वाला लॉक अप सीजन 2 का प्रीमियर 27 जून को हुआ और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. वर्तमान में इस शो में राम कपूर, पामला सेरेना, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपडा, माधुरी जैन ग्रोवर, वरुण यादव (लैला), सूफी मोतीवाला, रियाज एली और अब, शिल्पा शिंदे पहली वाइल्डकार्ड प्रतियोगी हैं.

Tags: entertainmentLock Upp 2shilpa shinde
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