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Lock Upp 2: श्रेया कालरा के हाथ में है आकांक्षा चमोला की इज्जत! आकांक्षा बोलीं; ‘ये जानकर लोग मुझे और गौरव को…’

Akanksha Chamola New Secret: आकांक्षा चमोला ने कहा कि अगर शो में उनके तीसरे राज के बारे में खुलासा होता है, तो आकांक्षा और उनके पति गौरव की सार्वजनिक छवि पर इसका गहरा असर होगा. आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

By: Shivangi Shukla | Published: July 29, 2026 11:04:22 AM IST

आकांक्षा चमोला
आकांक्षा चमोला


Akanksha Chamola in Lock Upp 2: जब से लॉक अप शुरु हुआ है, तब से गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में आकांक्षा चमोला ने कहा कि अगर शो में उनके तीसरे राज के बारे में खुलासा होता है, तो आकांक्षा और उनके पति गौरव की सार्वजनिक छवि पर इसका गहरा असर होगा.

शो के दौरान आकांक्षा ने अपने सह-प्रतिभागियों, खासतौर पर श्रेया से रिक्वेस्ट की कि वो उनके इस राज के बारे में न बताएं. आकांक्षा की ये बार-बार की रिक्वेस्ट ने फैंस की दिलचस्पी बढ़ा दी है, कि अब आगे क्या होने वाला है.

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श्रेया के हाथ में आकांक्षा चमोला की इज्जत 

एक टास्क के दौरान, प्रतियोगी श्रेया कालरा को आकांक्षा का राज़ रखने वाली चाबी मिली. आकांक्षा ने बार-बार उनसे इसे ज़ाहिर न करने की गुज़ारिश की और कहा कि वे उनका भरोसा न तोड़ें. जब एक अन्य प्रतियोगी ने अपने साथी घरवाले का राज़ उजागर कर दिया, तो आकांक्षा ने एक बार फिर श्रेया से अपना राज़ गुप्त रखने की अपील की. आकांक्षा ने आगे दावा किया कि इस घटनाक्रम का असर उनके परिवार के साथ उनके संबंधों पर पड़ सकता है. अभिनेत्री के अनुसार, एक बार यह राज़ सार्वजनिक हो जाने पर उनके रिश्तेदार कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

आकंक्षा चमोला के दो राज जो सुर्ख़ियों में छा गए 

इससे पहले आकांक्षा चमोला अपने दो राज खुलने की वजह से चर्चा का विषय बन चुकी हैं. शो में आकांक्षा का पहला राज जो खुला वो ये थे कि वो अपने पति गौरव से तलाक ले रही हैं. इसके बाद उनके जिस राज से पर्दा उठा, उसने तो सबको चौंका ही दिया. आकांक्षा ने बताया कि वो बाइसेक्सुअल हैं. दर्शकों को हैरानी तब और ज्यादा हुई जब ये पता चला कि आकांक्षा के पति गौरव को ये बात पहले से पता थी. बता दें कि आकांक्षा और गौरव खन्ना ने 2016 में शादी की थी.

Tags: Akanksha Chamolaentertainment
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