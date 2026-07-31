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Lock Upp 2: शो में आया नया ट्विस्ट, श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला में छिड़ी जुबानी जंग, किसी ने कहा ‘चुड़ैल’ तो किसी ने…

Lock Upp 2 Contestant Akanksha Chamola: रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में श्र्य कालरा और आकांक्षा चमोला के बीच तेज जुबानी जंग हुई, जिसमें श्रेया ने आकांक्षा के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे.

By: Shivangi Shukla | Published: July 31, 2026 11:12:21 AM IST

श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला में छिड़ी जुबानी जंग
श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला में छिड़ी जुबानी जंग


Akanksha Chamola Shreya Kalra Fight: रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ जैसे-जैसे अपने फिनाले एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो के प्रतिभागियों के बीच कॉम्पिटीशन भी बढ़ता जा रहा है. लोगों के अनुमान के अनुसार आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा शो को जीतने की दौड़ में सबसे आगे हैं. 

हाल ही में आकांक्षा चमोला को पता चला कि श्रेया ने उनके और गौरव खन्ना के रिश्ते के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोला है, जिसपर वो भड़क गईं. इसके बाद आकांक्षा और श्रेया कालरा के बीच जुबानी जंग हुई, जिसमें श्रेया ने आकांक्षा के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

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श्रेया कालरा पर भड़कीं आकांक्षा चमोला 

‘लॉकअप 2’ के एक वायरल वीडियो में श्रेया कालरा और आकांक्षा के बीच हुई तेज बहस को दिखाया गया है. आकांक्षा ने कहा, ‘तुम गौरव खन्ना(आकांक्षा से पति) को कितना जानती हो. क्या बाहर तुम उसे जानती हो. तुम्हें कहा कि अच्छा हुआ कि आकांक्षा का गौरव से तलाक हो रहा है. तुमने मुझे चुड़ैल कहा.’ यह सब बोलते हुए आकांक्षा चमोला काफी गुस्से में थी. आकांक्षा की बातों का जवाब भी श्रेया के पास नहीं था.

फिनाले एपिसोड कू तरफ बढ़ रहा शो

‘लॉकअप 2’ की बात करें तो यह शो अब अपने लास्ट एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है. इसमें राम कपूर, शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना, आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी, राम कपूर, श्रेया कालरा, हर्षद चोपड़ा जैसे सेलेब्स ही बचे हैं. जल्द ही इसका फिनाले एपिसोड भी दर्शकों को देखने को मिलेगा.

Tags: Akanksha ChamolaentertainmentLock Upp 2
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