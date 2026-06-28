Lock Up Season 2 Prize Money: फराह खान-रितेश देशमुख के Lock Upp 2 में बड़ा खुलासा, विनर को मिलेगी इतने करोड़ की प्राइज मनी?

Lock Up Season 2 Prize Money: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर चर्चित रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ का आगाज हो चुका है. शो के प्रीमियर एपिसोड में ही लोगों को ड्रामा, बहस और जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिला. इस बार शो में टीवी इंडस्ट्री के सितारों से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया के चर्चित चेहरे तक कैदी बनकर नजर आ रहे हैं.

शो की शुरुआत के साथ ही 15 कंटेस्टेंट्स ने ‘लॉक अप’ में एंट्री ले ली है. अब इन सभी प्रतिभागियों के बीच जीत हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

फराह खान और रितेश देशमुख ने कराई कंटेस्टेंट्स की एंट्री

शो के प्रीमियर में होस्ट्स फराह खान और रितेश देशमुख ने सभी कंटेस्टेंट्स का शानदार अंदाज में स्वागत किया. दोनों ने एक-एक करके सभी कैदियों को स्टेज पर बुलाया और लोगों से उनका परिचय कराया.

इस दौरान शो के ‘जेलर्स’ ने विनर के लिए रखी गई इनामी राशि का भी ऐलान किया, जिसके बाद कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.

विनर को मिलेगी करोड़ों की इनामी राशि

‘लॉक अप 2’ के विजेता को इस बार बड़ा इनाम मिलने वाला है. फराह खान और रितेश देशमुख ने खुलासा किया कि शो के फिनाले में जीतने वाले कंटेस्टेंट को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी.

इतनी बड़ी रकम जीतने के लिए सभी 15 प्रतिभागियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. हर कोई इस खिताब को अपने नाम करने के लिए पूरी कोशिश करता नजर आएगा.

पहले एपिसोड में ही दिखी कंटेस्टेंट्स के बीच टकरार

शो के पहले ही दिन प्रतियोगियों के बीच बहस और मतभेद देखने को मिले. राम कपूर और श्रेया कालरा के बीच हुई नोकझोंक ने साफ कर दिया कि आने वाले एपिसोड्स में लोगों को खूब सारा ड्रामा और विवाद देखने को मिलने वाला है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ेगा, कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, दुश्मनी और रणनीति का खेल भी देखने को मिलेगा.

कौन-कौन हैं ‘लॉक अप 2’ के कंटेस्टेंट्स?

इस सीजन में टीवी और सोशल मीडिया से जुड़े कई लोकप्रिय चेहरे शामिल हैं. शो में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, माधुरी ग्रोवर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, पामेला सेरेना, आकांक्षा चमोला, वरुण यादव, सूफी मोतीवाला और श्रेष्ठा अय्यर जैसे कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. इन सभी के बीच अब 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि और शो की ट्रॉफी जीतने की जंग शुरू हो चुकी है.

कब देख सकेंगे ‘लॉक अप 2’ के नए एपिसोड?

दर्शक ‘लॉक अप 2’ के नए एपिसोड हर रात 8 बजे देख सकते हैं. शो के एपिसोड शनिवार से बुधवार तक स्ट्रीम किए जाएंगे. यानी दर्शकों को हफ्ते में पांच दिन इस रियलिटी शो का नया कंटेंट देखने को मिलेगा.