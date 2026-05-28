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ड्रमर बनीं नन्हीं मालती, जोनास ब्रदर्स का बैंड join करने को तैयार प्रियंका चोपड़ा की लाडली, पिता निक जोनास ने शेयर की तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की छोटी-सी बेटी मालती मैरी अब एक ड्रमर बन गई हैं. हाल ही में निक जोनास के नए शो के रिहर्सल की फोटोज वायरल हो रही हैं जिनमें बैकस्टेज पर मालती ड्रम बजाती नजर आ रही हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 4:53:00 PM IST

ड्रमर बनीं नन्हीं मालती
ड्रमर बनीं नन्हीं मालती


हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति और सिंगर निक जोनस ने अपने एक नए शो के रिहर्सल की कुछ प्यारी-सी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी छोटी-सी बेटी मालती मैरी चोपड़ा भी नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों में मालती की मम्मी यानी प्रियंका चोपड़ा तो कहीं नजर नहीं आईं, लेकिन छोटी-सी मालती ने बैकस्टेज पर अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया है.

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ड्रम बजाने की कर रही थी कोशिश 

निक जोनास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी और मालती की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में से एक में मालती उत्सुकता से ड्रम सेट के पास घूमती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने छोटे-छोटे हाथों से ड्रम बजाने की कोशिश भी की, जिसे निक बड़े प्यार से देख रहे थे. कुछ अन्य तस्वीरों में मालती हाथ में माइक थामे और कानों में हेडफोन पहने भी दिखीं. बाप बेटी की ये क्यूट तस्वीरे फैंस के बीच जमकर वायरल हो रही हैं. फैंस निक और मालती की इन तस्वीरों पर लाल दिल वाला इमोजी बनाकर प्यार जता रहे हैं.

निक और प्रियंका के बारे में 

निक जोनस और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी दिसंबर, 2018 में हुई थी. जनवरी 2022 में कपल को सरोगेसी के जरिए एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मालती रखी. जन्म के बाद मालती को लगभग 100 दिनों से ज्यादा समय तक अस्पताल के एनआईसीयू में रहना पड़ा था. गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसे दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली बना रहे हैं. 
 

Tags: entertainmentpriyanka chopra
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