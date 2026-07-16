Leonardo DiCaprio: मिनटों में वेटर से बना लखपति, इस सुपरस्टार ने टिप में दिए इतने लाख, वेटर की हो गई बल्ले-बल्ले

हाल ही में टाइटेनिक के एक्टर लियोनार्डो डीकैप्रियो (Leonardo DiCaprio) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या एक्ट्रेस नहीं, बल्कि उनकी दातादानी प्रवृत्ति है.



उन्होंने एक रेस्त्रां में डिनर के दौरान ऐसी दरियादिली दिखाई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. उनकी इस दरियादिली को देखकर वेटर भी इमोशनल हो गया और रोने लगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कुछ दिन पहले लियोनार्डो डीकैप्रियो करीब 15 मेहमानों के साथ फ्रांस के सैंट ट्रॉपेज में डिनर करने गए थे. इस दौरान एक्टर ने वेटर को अपने प्लेन व्हाइट कार्ड से 50 हजार यूरो यानी 60 हजार डॉलर (इंडियन करंसी 55 लाख रुपये के करीब) के करीब टिप दे दी. टिप में इतनी बड़ी रकम देखकर वेटर की आंखों में भी आंसू आ गए.

लियोनार्डो डीकैप्रियो की इस दरियादिली का खुलासा हाल ही में फ्रांसीसी टीवी प्रेजेंटर बेंजामिन कास्टाल्डी ने किया है. उन्होंने लियोनार्डो के इस जेस्चर को देखा और अपने ‘यूरोप 2’ मॉर्निंग शो ‘कास्टा रेवेइल ला फ्रांस’ (Casta réveille la France) में बताया कि लियोनार्डो ने एक प्लेन व्हाइट बैंक कार्ड से पेमेंट किया जिस पर कोई लोगो या निजी जानकारी नहीं थी. बता दें कि लियोनार्डो डीकैप्रियो ने अब तक की सबसे बड़ी टिप दी है. इससे पहले अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने वेनिस में अपनी शादी के जश्न के बाद 52,000 डॉनर की टिप दी थी.

लियोनार्डो डीकैप्रियो के बारे में

लियोनार्डो डीकैप्रियो एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं. उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक अभिनेता पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार, एक एमी पुरस्कार, एक सिल्वर बियर और तीन गोल्डन ग्लोब शामिल हैं. मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी फिल्मों ने विश्व स्तर पर 7 बिलियन डॉलर की कमाई की है, और उन्हें विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में शामिल किया जाता है. रोमियो जूलिएट और टाइटेनिक उनकी सबसे प्रसिद्ध फ़िल्में हैं.