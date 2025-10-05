शादी के 11वें दिन पति को लगी गोली और विधवा हो गई ये एक्ट्रेस, लोग कहने लगे थे मनहूस
60-70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर की रील लाइफ जितनी खूबसूरत थी, रियल लाइफ उतनी ही दर्दनाक रही. शादी के 11वें दिन ही पति की मौत के बाद उन्होंने किशोर कुमार से शादी की थी.

By: Kavita Rajput | Published: October 5, 2025 5:33:00 PM IST

Leena Chandavarkar life tragedy: 60-70 के दशक में बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहीं थीं. इन्हीं में से एक थीं लीना चंदावरकर (Leena Chandavarkar) जिन्होंने अपने दौर में कई हिट फिल्मों में काम किया था. लीना की चर्चित फिल्मों की बात की जाए तो इनमें मन का मीत, हमजोली, सास भी कभी बहु थी, जाने-अनजाने, प्रीतम, रखवाला, जवाब और दिल का राजा आदि शामिल हैं. बेहद कम समय में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस बनीं लीना की रील लाइफ जितनी अच्छी थी रियल लाइफ उतनी ही ट्रैजिक थी. लीना बहुत यंग एज में ही विधवा हो गईं थीं, कैसी थी लीना की लाइफ और उससे जुडी ट्रेजेडी इसके बारे में ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

महज 25 साल की उम्र में हो गईं थीं विधवा 

लीना चंदावरकर 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस बन गई थीं. इसी दौरान उन्होंने शादी करके घर बसा लिया. लीना की शादी गोवा की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में हुई थी. एक्ट्रेस के ससुर दयानंद बांदोड़कर गोवा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे. हालांकि, लीना के लिए यह शादी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थीं. असल में, लीना के पति सिद्धार्थ बांदोडकर शादी के 11वें दिन ही बंदूक साफ करते समय गोली चलने से बुरी तरह घायल हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग साल भर उनका इलाज चलता रहा लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. इस तरह महज 25 साल की उम्र में लीना विधवा हो गईं. बताते हैं कि लीना को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि उनके ससुराल वालों ने भी पति की मौत का जिम्मेदार उन्हें माना और लोग उन्हें मनहूस समझने लगे. 

फिल्मों में की वापसी, किशोर कुमार से शादी 

इस हादसे के बाद लीना ने खुद को संभालते हुए फिल्मों में वापसी की. उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई लाइफ पटरी पर आने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और लीना किशोर दा की चौथी वाइफ बन गईं. इस शादी से दोनों के घर बेटे सुमित कुमार का जन्म हुआ. हालांकि किस्मत ने फिर एक बार पल्टी मारी और किशोर कुमार का निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज लीना अपने बेटे के साथ ही मुंबई में रहती हैं.

