रेखा नहीं तो कौन है वह एक्ट्रेस, जिसका 2 बार उजड़ा सुहाग; एक को हुआ कैंसर, दूसरे ने खुद को ही मार ली गोली

बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसी अदाकारा हुईं, जो अभिनय की दुनिया में काफी सफल रहीं. लेकिन अपनी निजी जिंदगी में बदनसीब साबित हुईं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस है, जो सिर्फ 25 साल की छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी. उनके पति ने शादी के 11 महीनों में ही अभिनेत्री का साथ छोड़ दिया था. इतना ही नहीं यह एक्ट्रेस 37 साल की उम्र में वो एक्ट्रेस फिर से विधवा हो गई थी. चलिए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस .

कौन है वो अभिनेत्री?

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि लीना चंदावरकर हैं. 60-70 के दशक की वो जानी-मानी अभिनेत्रियों में शुमार थीं. अभिनेत्री ने उस वक्त सभी दिग्गज सितारों संग काम किया था. इस लिस्ट में राजेश खन्ना , धर्मेंद्र , जीतेंद्र , संजीव कुमार , विनोद खन्ना , शम्मी कपूर , दिलीप कुमार , सुनील दत्त और राज कुमार जैसे एक्टर्स शामिल हैं.

पति ने खुद को मार ली गोली

लीना चंदावरकर की पहली शादी 1975 में सिद्धार्थ बदोड़कर से हुई थी. हालांकि शादी के 11वें दिन ही लीना के पति सिद्धार्थ के साथ एक हादसा हो गया था. सिद्धार्थ अपनी बंदूक साफ कर रहे थे तभी गलती से बंदूक की गोली खुद को ही लग गई. सिद्धार्थ को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका लंबा इलाज चला लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 11 महीने बाद एक्ट्रेस के पति की मौत हो गई थी.

दूसरे पति कि कैंसर से हुई मौत

फिर अभिनेत्री ने पहले पति की मौत के बाद मशहूर गायक किशोर कुमार से साल 1980 में शादी कर ली. यह एक्ट्रेस की दूसरी शादी थी, लेकिन किशोर कुमार की यह चौथी शादी थी. बताया जाता है कि लीना और किशोर ने पहले कोर्ट मैरिज की थी. वहीं इसके बाद साल 1980 में परिवार की मौजूदगी में दोनों ने शादी की. लीना को बहुत बदनसीब कहा जाता था, एक्ट्रेस की ये शादी भी सात साल तक ही चल सकी और किशोर कुमार का कैंसर के चलते निधन हो गया था. साल 1987 में 58 साल की उम्र में किशोर कुमार का निधन हो गया था.

यह खबर भी पढ़ें: राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल, हाईकोर्ट ने अभिनेता को दिया तगड़ा झटका; चेक बाउंस मामले में बढ़ी मुश्किलें