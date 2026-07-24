दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार, 1-2 नहीं राज कपूर की 4 बार ठुकराई फिल्म, अचानक क्यों छोड़ी फिल्में?

दुनिया की सबस खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शुमार होने वाली वह भारतीय एक्ट्रेस लीला नायडू. बताया जाता है कि मशहूर निर्माता-अभिनेता राज कपूर जैसी शख्सियत की फिल्मों के ऑफर्स को एक बार नहीं, बल्कि पूरे चार बार ठुकरा दिया था. सिनेमाई दुनिया में आने के बाद वह ज्यादा दिनों तक यहां नहीं आईं और अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी. जानिए उस हसीना के बारे में.

काफी पढ़े-लिखे परिवार से थीं लीला नायडू

लीला नायडू एक मशहूर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और एक फ्रांसीसी पत्रकार मां की बेटी थीं. उनका बचपन फ्रांस और स्विट्जरलैंड की वादियों में बीता था. वो इतनी खूबसूरत हसीना थी कि मशहूर मैगजीन वोग ने उन्हें दुनिया की पांच सबसे खूबसूरत महिलाओं की फहरिस्त में शामिल किया था. महान पेंटर सलवाडो डाली ने उन्हें सामने बिठाकर अपनी पेंटिंग्स बनाई थी. लीला नायडू सिर्फ एक हसीन चेहरा नहीं थी। वह मशहूर फिल्म मेकर जीन रेनॉय से एक्टिंग सीख कर आई थी.

कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म ‘अनुराधा’ से उन्होंने कमाल का डेब्यू किया. लेकिन वह फिल्मी दुनिया के इस दिखावे से हमेशा दूर भागती रही और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मशहूर ओबेरॉय होटल साम्राज्य के वारिस टिकी ओबेरॉय से शादी कर ली. फिल्म इंडस्ट्री में जहां लोग एक-एक गाड़ी और बंगले के लिए तरसते हैं. वहीं लीला ने उस अकूत राजशाही दौलत को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया. लीला नायडू ने उस दौर में उनका वो सादगी से भरा रॉयल अंदाज देखा था. पहली शादी टूटने के बाद लीला की जिंदगी में मशहूर लेखक डोम मोरेस आए. लेकिन बदकिस्मती ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा. इस रिश्ते में भी उन्हें सिर्फ धोखा और अकेलापन मिला. साल 1990 में जब यह रिश्ता भी टूटा तो लीला पूरी दुनिया से कट गई.

छोटे से कमरे में रहने को हुईं मजबूर

रिश्तों से धोखा मिलने के बाद लीला नायडू एक छोटे से कमरे में रहने लगी. जहां बाहरी दुनिया का कोई इंसान उनके इस अकेलेपन को नहीं देख सका. साल 2009 में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

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