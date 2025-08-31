Home > मनोरंजन > K-Drama किंग Lee Min-ho के हिट शोज और नेट वर्थ आपको भी कर देंगे शॉक्ड

K-Drama किंग Lee Min-ho के हिट शोज और नेट वर्थ आपको भी कर देंगे शॉक्ड

ली मिन हो बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे लेकिन स्कूल के दौरान चोट लगने की कारण उनका यह सपना टूट गया।

August 31, 2025

Lee Min-ho: आज के टाइम पर हर कोरियन स्टार फैंस के दिलों में अपनी जगह बना रहा है उन्हें में से एक है ली मिन हो वह सिर्फ कोरिया के हीरो ही नहीं बल्कि उन्हें वहां का शाहरुख खान यानी बादशाह भी कहा जाता है। वह एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं लोग उनके के-ड्रामा को काफी ध्यान से देखते हैं ली मिन होने ने अपने टैलेंट और  पर्सनालिटी के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर एक एक्टर देखता है। 

Lee Min-ho का बचपन और शुरुआती सफर

कोरिया स्टार Lee Min-ho का जन्म 22 जून 1987 को सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। ली मिन हो बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे लेकिन स्कूल के दौरान चोट लगने की कारण उनका यह सपना टूट गया। उनकी जिंदगी ने एक नया टर्निंग पॉइंट लिया और उन्होंने एक्टिंग की तरफ अपने कदम मोड़ लिए और धीरे – धीरे उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट के-ड्रामा और फिल्में दी।   

Lee Min-ho कि नेट वर्थ और लग्जरी लाइफ़स्टाइल

कोरिया के बादशाह Lee Min-ho केवल एक्टर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं उनकी नेटवर्थ लगभग 25 मिलियन डॉलर बताई जाती है। वह सिर्फ फिल्मों और के ड्रामा में काम नहीं करते बल्कि काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं जिसके कारण उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। 

ली मिन हो के कुछ फेमस के ड्रामा आप भी जरूर देखें

ली मिन होने काफी सारे के ड्रामा किए हैं जो सुपरहिट भी साबित हुए हैं उनमें से कुछ ड्रामा यह है जो अगर आप भी देखेंगे तो उनके दीवाने बन जायेंगे।

1. Boys Over Flowers 

इसके ड्रामा ने ली मिन हो को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था इसमें उन्होंने  गू जून प्यो का किरदार निभाया था जो की एक अमीर और जिद्दी लडका था। 

2. City Hunter

सिटी हंटर के ड्रामा में ली मिन हो ने  एक्शन और इमोशन वाला रोल निभाया था। इसमें एक रहस्यमई हीरो की तरह बदला लेने और सच्चाई उजागर करने का सफर दिखाया गया है, इस शो में काफी सारे रोमांटिक सीन है और एक्शन सीन हैं जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। 

3. The Heirs

यह एक स्कूल के ड्रामा था जिसके अंदर ली मिन हो  ने अमीर लड़के का किरदार निभाया था जो कि अपने परिवार और प्यार के बीच की उलझन में फंसा हुआ था इसके ड्रामा में उनके लुक्स ने उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। 

फैन्स का मिला बेहद प्यार और ग्लोबल पापुलैरिटी

ली मिन-हो की असली पहचान उनकी फैन फॉलोइंग से ही है इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इंडिया में उनकी पापुलैरिटी देखने लायक है। फैंस हमेशा नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार किया करते हैं लेकिन ली मिन-हो केवल एक एक्टर ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन बन चुके हैं उन्हें ग्लोबल लेवल पर लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 

