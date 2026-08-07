Home > मनोरंजन > पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

Laxmikant Berde: सिनेमाई दुनिया में एक ऐसा कलाकार हुआ, जिसने अपनी मुस्कान और अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था. लेकिन उनकी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी. चलिए जानते हैं उस एक्टर के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 4:57:25 PM IST

लक्ष्मीकांत बेर्डे
लक्ष्मीकांत बेर्डे


हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत बेर्डे की, जिन्होंने कभी चाल में रहकर लॉटरी के टिकट बेचे, फिर सलमान और माधुरी के साथ फिल्म बनकर सुपरस्टार बने. लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत दर्दनाक थी. सिर्फ 50 साल की उम्र में उनका एक दर्दनाक बीमारी के कारण निधन हो गया था. जानिए उनकी कहानी.  

शुरुआती जीवन में नाटक में किया काम

1980 के दशक में नाटक ‘टूर-टूर’ और साल 1985 में फिल्म ‘धूम धड़ाका’ से उन्हें मराठी सिनेमा का कॉमेडी किंग माना लगा. अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे की जोड़ी मराठी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी बन गई. 

You Might Be Interested In

सलमान-माधुरी की फिल्मों से बने सुपरस्टार

साल 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से लक्ष्मीकांत ने बॉलीवुड में कदम रखा. सलमान खान के नौकर मनोहर के किरदार में उन्होंने फिल्म में ऐसा जादू चलाया कि लोग मुख्य हीरो के साथ-साथ उनके कॉमिक टाइमिंग के भी दीवाने हो गए. इसके बाद उन्होंने ‘साजन’, ‘100 डेज’ और ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना सिक्का जमा लिया. 

कैसी थी निजी जिंदगी?

लक्ष्मीकांत बेर्डे की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. उनकी पहली शादी अभिनेत्री रूही बेर्डे से हुई थी. दोनों का रिश्ता कुछ समय तक बहुत अच्छा चला. लेकिन धीरे-धीरे आपसी मतभेदों के चलते वे अलग हो गए. साल 1998 में रूही का निधन हो गया था. इसी दौरान साल 1988 में फिल्म ‘रंगत संगत’ के सेट पर लक्ष्मीकांत की मुलाकात अभिनेत्री प्रिया अरुण से हुई. दोनों ने कई सुपरहिट मराठी फिल्मों में एक साथ काम किया. काम करते-करते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो धीरे-धीरे प्यार हो गया. लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप और रिश्ते में रहने के बाद 1998 में लक्ष्मीकांत और 
प्रिया ने शादी कर ली. उनके दो बच्चे हुए अभिनय और स्वानंदी. 

गंभीर बीमारी का हुए शिकार

2000 के दशक की शुरुआत में लक्ष्मीकांत बेर्डे अपनी जिंदगी और करियर के बेहतरीन दौर में थे. लेकिन तभी उनकी सेहत बिगड़ने लगी. वे किडनी की गंभीर बीमारी किडनी एलमेंट से पीड़ित हो गए थे. उनकी हालत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और उन्हें रेगुलर डायलिसिस पर रहना पड़ता था. काम का दबाव, अनियमित जीवन शैली और बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से तोड़ दिया था और आखिर में वो काला दिन आया. 16 दिसंबर 2004 मुंबई 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गजनी’ के विलेन को याद कर भावुक हुए आमिर खान, बोले- ‘उन्होंने फिल्म को यादगार बना दिया’

Tags: entertainmentLaxmikant Berde
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

ग्रीन टी पीने से होते हैं ये 6 फायदे

August 6, 2026

कौन हैं शाकिब अल हसन की पत्नी?

August 6, 2026

5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

August 5, 2026

IND vs SL टेस्ट में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स,...

August 5, 2026

अरबाज खान की ये 6 फिल्में नहीं करनी चाहिए मिस

August 4, 2026
पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया
पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया
पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया
पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया