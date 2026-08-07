पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस एक्टर की जिंदगी थी बेहद दर्दनाक, सलमान-माधुरी संग दी सुपरहिट फिल्म, 50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत बेर्डे की, जिन्होंने कभी चाल में रहकर लॉटरी के टिकट बेचे, फिर सलमान और माधुरी के साथ फिल्म बनकर सुपरस्टार बने. लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत दर्दनाक थी. सिर्फ 50 साल की उम्र में उनका एक दर्दनाक बीमारी के कारण निधन हो गया था. जानिए उनकी कहानी.

शुरुआती जीवन में नाटक में किया काम

1980 के दशक में नाटक ‘टूर-टूर’ और साल 1985 में फिल्म ‘धूम धड़ाका’ से उन्हें मराठी सिनेमा का कॉमेडी किंग माना लगा. अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे की जोड़ी मराठी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी बन गई.

सलमान-माधुरी की फिल्मों से बने सुपरस्टार

साल 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से लक्ष्मीकांत ने बॉलीवुड में कदम रखा. सलमान खान के नौकर मनोहर के किरदार में उन्होंने फिल्म में ऐसा जादू चलाया कि लोग मुख्य हीरो के साथ-साथ उनके कॉमिक टाइमिंग के भी दीवाने हो गए. इसके बाद उन्होंने ‘साजन’, ‘100 डेज’ और ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना सिक्का जमा लिया.

कैसी थी निजी जिंदगी?

लक्ष्मीकांत बेर्डे की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. उनकी पहली शादी अभिनेत्री रूही बेर्डे से हुई थी. दोनों का रिश्ता कुछ समय तक बहुत अच्छा चला. लेकिन धीरे-धीरे आपसी मतभेदों के चलते वे अलग हो गए. साल 1998 में रूही का निधन हो गया था. इसी दौरान साल 1988 में फिल्म ‘रंगत संगत’ के सेट पर लक्ष्मीकांत की मुलाकात अभिनेत्री प्रिया अरुण से हुई. दोनों ने कई सुपरहिट मराठी फिल्मों में एक साथ काम किया. काम करते-करते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई जो धीरे-धीरे प्यार हो गया. लगभग 10 साल तक एक दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप और रिश्ते में रहने के बाद 1998 में लक्ष्मीकांत और

प्रिया ने शादी कर ली. उनके दो बच्चे हुए अभिनय और स्वानंदी.

गंभीर बीमारी का हुए शिकार

2000 के दशक की शुरुआत में लक्ष्मीकांत बेर्डे अपनी जिंदगी और करियर के बेहतरीन दौर में थे. लेकिन तभी उनकी सेहत बिगड़ने लगी. वे किडनी की गंभीर बीमारी किडनी एलमेंट से पीड़ित हो गए थे. उनकी हालत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी और उन्हें रेगुलर डायलिसिस पर रहना पड़ता था. काम का दबाव, अनियमित जीवन शैली और बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से तोड़ दिया था और आखिर में वो काला दिन आया. 16 दिसंबर 2004 मुंबई

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