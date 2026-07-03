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Salman Khan के आगे झुक गया लॉरेंस का भाई! भाईजान का इतना खौफ; अनमोल बिश्नोई ने किया सरेंडर

Salman khan house firing case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल में हुई फायरिंग मामले में वॉन्टेड आरोपी अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की स्पेशल MCOCA कोर्ट में इस मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की इजाज़त मांगी है.

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 1:48:48 PM IST

salman khan anmol bishnoi
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Salman khan house firing case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल में हुई फायरिंग मामले में वॉन्टेड आरोपी अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की स्पेशल MCOCA कोर्ट में इस मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की इजाज़त मांगी है. स्पेशल महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) कोर्ट में दायर अर्ज़ी में अनमोल ने कहा कि वो “निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के हित में चल रहे ट्रायल का सामना करने और न्यायिक कार्यवाही में शामिल होने के लिए मुंबई कोर्ट के सामने स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहते हैं”. स्पेशल जज एस.आर. नविंदर ने गुरुवार को सरकारी वकील को अनमोल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

प्रोडक्शन वारंट की मांग

याचिका में बताया गया है कि नवंबर 2025 में अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद अनमोल अभी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. भारत आने के बाद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने उसे लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े कथित आतंकवादी-गैंगस्टर गठजोड़ के मामले में गिरफ्तार किया था. चूंकि अनमोल NIA मामले में न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उसकी अर्ज़ी में कोर्ट से तिहाड़ जेल अधिकारियों को प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि उसके सरेंडर को औपचारिक रूप से दर्ज किया जा सके और रिमांड की कार्यवाही शारीरिक रूप से या वर्चुअल माध्यम से की जा सके.

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अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं, याचिका का कहना

याचिका में तर्क दिया गया है कि औपचारिक सरेंडर की अनुमति देने से “अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा” और इसके बजाय ट्रायल में तेज़ी आएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा. इसमें यह भी कहा गया है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में ट्रायल पहले से ही चल रहा है और अनमोल की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

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जानें पूरा मामला 

यह मामला 14 अप्रैल, 2024 को बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग से जुड़ा है, जब मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी की और भाग गए. मुंबई पुलिस ने MCOCA लगाया है और आरोप लगाया है कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया था. सह-आरोपियों विक्की गुप्ता, सागर पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं. एक अन्य आरोपी, अनुज कुमार थापन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. इस मामले में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई अब भी वांछित आरोपी के तौर पर नामज़द हैं.

Tags: Anmol Bishnoihome-hero-pos-4salman khan
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