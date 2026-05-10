लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर एल्विश यादव! मांगी 10 करोड़ रुपये की फिरौती; सूचना मिलते ही हरकत में आ गई पुलिस

Lawrence Bishnoi Elvish Yadav: मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है. जानकारी सामने आ रही है कि उनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. कॉल करने वाले ने धमकी दी है कि अगर तय समय के अंदर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें मार दिया जाएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन नें शिकायत दर्ज कराते हुए एल्विश यादव ने बताया कि 5 मई को उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक इंटरनेशनल नंबर से वाट्सएप कॉल आई थी. कॉल का जवाब नहीं देने पर कुछ देर के बाद उसी नंबर से एक धमकी भरा मैसेज आया.

मांगी गई 10 करोड़ रुपये की फिरौती

मैसेज भेजने वाले ने खुद के बारे में बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी साथी है और अपना नाम रणदीप मलिक बताया. मैसेज में स्पष्ट तौर पर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी और पैसे देने के लिए 2 दिनों का सख्त अल्टीमेटम दिया गया था. बात न मानने पर सीधे गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह धमकी भरा मैसेज एल्विश यादव और उनके पिता के मोबाइल नंबर पर भेजा गया था.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बिना किसी देरी के भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया. थाना प्रभारी के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. साइबर और टेक्निकल टीमें अब उस असली सर्वर और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हैं, जहां से वाट्सएप कॉल और मैसेज के लिए इस्तेमाल किया गया इंटरनेशनल नंबर ऑपरेट किया जा रहा था.

एल्विश के घर पर हो चुकी है फायरिंग

इससे पहले एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त, 2023 को मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. जानकारी के अनुसार, लगभग 24 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. इस घटना के बाद दहशत का माहौल बन गया था. उस घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. इसी मामले में फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया था. अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली इस नई धमकी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस हाई अलर्ट पर है और इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है.