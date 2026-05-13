‘तुम्हारा एम्प्लॉई लड़कियों का शोषण…’ मैनेजर के बाद लॉरेंस गैंग के निशाने पर दिलजीत दोसांझ, पोस्ट कर दी धमकी

Lawrence Bishnoi Gang Threat to Diljit Dosanjh: हाल ही में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर पर फायरिंग की गई. इसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला. लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लिखते हुए पोस्ट किया है. जानकारी के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिलजीत के मैनेजर के घर में फायरिंग कराई, जो हरियाणा के गोंदर गांव में हुई है. इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें दिलजीत के एंप्लॉई पर लड़कियों का शोषण करने का आरोप लगाया है.

क्या थी हमले की वजह?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के हरियाणा गोंदर गांव वाले घर में ऑस्ट्रिया के बने brust चले हैं. ये टायसन बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चलवाई हैं. हमने दिलजीत, उसके मैनेजर सोनाली और गुरप्रताप को एक मैसेज भेजा था, जिसमें हमने न तो कोई फिरौती मांगी थी और न ही किसी तरह का फाइनेंशियल दावा किया और न किसी काम के लिए किसी को तंग किया. हमने केवल एक मैसेज दिया कि ये जो तुम्हारा एंप्लॉई लड़कियों का शोषण करता है, वो तुम्हारे शो का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करता है. इसने ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान पंजाब की बेटी को झूठे सपने दिखाए और उसे झांसे में लेकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर ब्लॉक कर दिया.

दूसरी लड़कियों का भी किया शोषण

पोस्ट में आगे लिखा कि इसी टूर के दौरान और भी बहनों से शिकायत मिली कि इसने दिलजीत के नाम पर उन महिलाओं के साथ भी अश्लील व्यवहार किया. हम दिलजीत और उसकी टीम को बेनेफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि तुम इस बात से अनजान रहे होंगे. इसके कारण बमने दिलजीत और इसकी टीम को काफी मैसेज दिए कि इसको अपनी टीम से दूर करे. लेकिन ये पैसे और नाम कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें सही और गलत नहीं दिख रहा. ये लोग शायद इंसानियत भूल चुके हैं. तुम हमारे देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रजेंट कर रहे हो. इसके कारण हम तुमसे इतनी नरमी दिखा रहे हैं.

दी ये धमकी

हमने दो बार प्यार से मैसेज भेजे और अब ये तीसरी वार्निंग है. इसके बाद तुम सबका नुकसान हो गया. हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में है. तुम किसी भी देश में चले जाओ, हम वहां मिल लेंगे. एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना. सुधर जाओ और हमें मजबूर न करो. इस बार अगर हमारी बात नहीं मानी, तो हम इसका नाम एक्सपोज कर देंगे और तुम सबके घरों में घुसकर तुम्हें बताएंगे कि एक बलात्कारी का साथ देने का अंजाम क्या हो सकता है.