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OTT Releases This Week: सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी से भरपूर, OTT पर रिलीज हो रही हैं ये 13 बड़ी फिल्में और सीरीज, नोट कर लें डेट

OTT पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने जा रहा है! सस्पेंस, हॉरर से लेकर राजकुमार हिरानी की नई सीरीज तक, देखें इस वीकेंड की पूरी रिलीज लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: June 29, 2026 5:05:43 PM IST

OTT पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने जा रहा है! सस्पेंस, हॉरर से लेकर राजकुमार हिरानी की नई सीरीज तक, देखें इस वीकेंड की पूरी रिलीज लिस्ट
OTT पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने जा रहा है! सस्पेंस, हॉरर से लेकर राजकुमार हिरानी की नई सीरीज तक, देखें इस वीकेंड की पूरी रिलीज लिस्ट


OTT Releases This Week: जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. एक्शन, सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी से भरपूर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज इस हफ्ते रिलीज के लिए तैयार हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते की पूरी लिस्ट, ताकि आप अपना वीकेंड प्लान कर सकें.

29 जून से 1 जुलाई तक की रिलीज

Tavvai (29 जून – JioHotstar): यह एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी 1880 के दशक के एक क्रूर महाराज और उनके वंश को मिले श्राप (पितृ दोष) के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में तृप्ति साहू, मनोज जोशी और अर्पित रांका मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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Sullivan’s Crossing season 4 (30 जून – Netflix): ‘वर्जिन रिवर’ की लेखिका रॉबिन कार के उपन्यासों पर आधारित इस रोमांटिक-ड्रामा सीरीज का चौथा सीजन वापस आ गया है. इस बार मैगी की जिंदगी में उसका पूर्व पति लौट आया है, जिससे नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.

Elle (1 जुलाई – Prime Video): मशहूर फिल्म ‘लीगली ब्लॉन्ड’ की प्रिक्वेल सीरीज ‘एली’ (Elle) आपको 1995 के दौर में ले जाएगी. इसमें टीनएज एली वुड्स के हाई स्कूल के दिनों की कहानी दिखाई गई है. लेक्सी मिनेट्री इस रोल में नजर आएंगी.

Enola Holmes 3 (1 जुलाई – Netflix): मिली बॉबी ब्राउन एक बार फिर शर्लक होम्स की तेज-तर्रार छोटी बहन एनोला के किरदार में लौट रही हैं. इस बार कहानी लंदन से निकलकर माल्टा पहुंच चुकी है, जहां एनोला अपने अगवा हुए भाई शर्लक (हेनरी कैविल) को बचाने के मिशन पर है.

Worst Neighbor Ever (1 जुलाई – Netflix): यह नेटफ्लिक्स की मशहूर ट्रू-क्राइम फ्रेंचाइजी का तीसरा सीजन है. चार कड़ियों की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में उन पड़ोसियों की खौफनाक कहानियां दिखाई गई हैं, जो जान के दुश्मन बन गए.

2 जुलाई की रिलीज (थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक)

Human Vapor (2 जुलाई – Netflix): जापानी स्टूडियो ‘तोहो’ की 1960 की क्लासिक फिल्म का यह आधुनिक रीबूट है. कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पलक झपकते ही गैस में बदल जाता है और मर्डर करके गायब हो जाता है. शुन ओगुरी इसमें जासूस के रोल में हैं.

Isakapatnam (2 जुलाई – Prime Video): 1990 के दशक के बैकड्रॉप पर बनी यह 7 एपिसोड की तेलुगू एक्शन-थ्रिलर सीरीज है. इसमें एक बाहुबली (समुथिरकानी) और उसकी अपनी बेटी (ऐश्वर्या राजेश) के बीच न्याय की जंग को दिखाया गया है.

Super Subbu (2 जुलाई – Netflix): संदीप किशन स्टारर यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें एक ऐसे नौजवान (सुब्बू) की कहानी है, जिसे एक रूढ़िवादी गांव में सेक्स एजुकेशन देने का काम सौंप दिया जाता है. फिल्म में मिथिला पालकर और ब्रह्मानंदम भी हैं.

Survival of the Thickest season 3 (2 जुलाई – Netflix): मिशेल ब्यूटो की यह मशहूर कॉमेडी सीरीज अपने आखिरी और तीसरे सीजन के साथ लौट रही है, जहां मैविस फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती दिखती है.

3 से 5 जुलाई की बड़ी रिलीज

Muthassi (3 जुलाई – Zee5): केरल-कर्नाटक बॉर्डर के एक दूरदराज गांव पर आधारित यह मलयालम हॉरर सीरीज एक प्राचीन राक्षसी विरासत और श्राप की कहानी बयां करती है. अमित चाकलक्कल और अखिला भार्गवन इसके लीड एक्टर्स हैं.

Pritam and Pedro (3 जुलाई – JioHotstar): दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस साइबर-क्राइम कॉमेडी थ्रिलर सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी इस सीरीज में अरशद वारसी एक पुराने ढर्रे के पुलिसवाले (पेड्रो) और वीर हिरानी एक युवा हैकर (प्रीतम) के रोल में हैं. दोनों मिलकर एक शातिर साइबर क्रिमिनल (विक्रांत मैसी) को पकड़ने निकलते हैं. बोमन ईरानी भी अहम रोल में हैं.

Silo season (3 जुलाई – Apple TV): रेबेका फर्ग्यूसन की इस शानदार डिस्टोपियन सीरीज का तीसरा सीजन आ रहा है. इस बार जूलीएट की याददाश्त मिट चुकी है और साइलो के अंदर एक बड़ा विद्रोह भड़क रहा है.

Sparks of Tomorrow (5 जुलाई – Netflix): क्योटो एनिमेशन की यह सीरीज 20वीं सदी की शुरुआत के एक काल्पनिक क्योटो शहर की कहानी है, जो भाप और धुएं से घिरा है. दो अलग विचारधारा के युवाओं की यह कहानी उम्मीद और बदलाव पर आधारित है.

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