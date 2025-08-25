Home > मनोरंजन > Lata Mangeshkar का आइकॉनिक सॉन्ग हुआ था बाथरूम में रिकॉर्ड, जिसने मचा दी थी सनसनी

Lata Mangeshkar का आइकॉनिक सॉन्ग हुआ था बाथरूम में रिकॉर्ड, जिसने मचा दी थी सनसनी

यह गाना मुग़ल-ए-आज़म फिल्म का हिस्सा था, इस फिल्म में मधुबाला ने काफी जबरदस्त डांस किया है मधुबाला का डांस और लता मंगेशकर की मधुर आवाज में मिलकर लोगों के दिलों पर अपना जादू चला दिया।

mughal e azam lata mangeshkar songs
mughal e azam lata mangeshkar songs

Lata Mangeshkar Iconic Song: लता मंगेशकर को बॉलीवुड की सबसे मधुर आवाज वाली सिंगर माना जाता है, उनकी गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। लता मंगेशकर जब भी कोई गाना गाती है तो उसे गाने में अपनी पूरी जान डाल देती थी, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि लता मंगेशकर ने गाने सिर्फ स्टूडियो में ही नहीं बल्कि बाथरूम में भी रिकॉर्ड किए हैं। उनका एक गाना उन्होंने बाथरूम में रिकॉर्ड किया और वह आज काफी ज्यादा हिट हैं और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। 

किस फिल्म का और कौन सा गाना हुआ था बाथरूम में रिकॉर्ड ? 

लता मंगेशकर ने एक गाना स्टूडियो में नहीं बल्कि बाथरूम में रिकॉर्ड किया था, इसके कहानी के पीछे काफी जबरदस्त किस्सा है जो गाना बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था उसे गाने का नाम था ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ यह 1960 में रिलीज हुई फिल्म ‘मुग़ल-ए-आज़म’ का वह गाना था जो उस समय काफी हिट साबित हुआ था। इस गाने को आवाज देने वाली और कोई नहीं बल्कि लता मंगेशकर ही थी उसे समय यह गाना काफी ज्यादा हिट साबित हुआ और आज भी इसकी धुन सुनते ही लोग काफी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं यह गाना उसे समय के हिट नंबर्स में से एक था। 

आखिर क्यों करना पड़ा था लता मंगेशकर को बाथरूम में गाना रिकॉर्ड ?

इस गाने को बाथरूम में रिकॉर्ड करने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है उसे समय स्टूडियो में इको टेक्निक्स नहीं थी और थी तो बहुत ही ज्यादा सीमित थी कुछ कुछ स्टूडियो में ही हुआ करती थी, लेकिन गाने की डिमांड इस तरीके की थी कि एक बड़े और खुले कमरे में गूंजती हुई आवाज चाहिए थी ताकि महल का माहौल पैदा किया जा सके तो उसे समय इस समस्या को सॉल्व करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यह तरीका निकाला कि उन्होंने मुंबई के स्टूडियो के बाथरूम में इस गाने को रिकॉर्ड करने का फैसला लिया और डायरेक्टर की यह कमल की ट्रिक ने काफी ज्यादा असर दिखाया जब यह गाना बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ तो वहां की टाइल्स की वजह से नेचुरल गूंज पैदा हुई जिसके कारण यह गाना काफी ज्यादा हिट साबित हुआ। 

लोगों पर चला था मधुबाला के डांस और लता मंगेशकर की आवाज का जादू 

यह गाना मुग़ल-ए-आज़म फिल्म का हिस्सा था, इस फिल्म में मधुबाला ने काफी जबरदस्त डांस किया है मधुबाला का डांस और लता मंगेशकर की मधुर आवाज में मिलकर लोगों के दिलों पर अपना जादू चला दिया। मधुबाला ने इस गाने में अनारकली पहन रखा था जिसमे वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी।  इस गाने ने लोगों को अपना पूरा-पूरा दीवाना बना दिया आज भी इस गाने को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 

