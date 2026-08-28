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Raksha Bandhan Song: जब 10 साल का बच्चा बन गई थीं Lata Mangeshkar, गाया ऐसा गीत जो आज राखी की है पहचान

Lata Mangeshkar Raksha Bandhan Song: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार, विश्वास और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी हमेशा रक्षा करने का वचन देता है. त्योहार के मौके पर गीत-संगीत का भी खास महत्व होता है.

By: Heena Khan | Published: August 28, 2026 1:37:52 PM IST

Lata mangeshkar
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Lata Mangeshkar Raksha Bandhan Song: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार, विश्वास और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी हमेशा रक्षा करने का वचन देता है. त्योहार के मौके पर गीत-संगीत का भी खास महत्व होता है. रक्षाबंधन आते ही एक ऐसा गीत जरूर सुनाई देता है, जो आज इस त्योहार की पहचान बन चुका है, ‘फूलों का तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है.’ यह गाना पिछले कई दशकों से भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरत भावना को बयां करता आ रहा है.

राखी के लिए नहीं बना था यह गाना

दिलचस्प बात यह है कि जिस गाने को आज रक्षाबंधन का एंथम माना जाता है, वह असल में राखी के त्योहार के लिए बनाया ही नहीं गया था. साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ के लिए संगीतकार आर. डी. बर्मन यानी पंचम दा ने यह गाना तैयार किया था. फिल्म की कहानी के हिसाब से एक भाई अपनी बिछड़ी हुई बहन को उसके बचपन की याद दिलाने के लिए यह गीत गाता है. इसी कहानी और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गाने को तैयार किया गया था. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यह गीत रक्षाबंधन का सबसे लोकप्रिय गीत बन जाएगा.

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लता-किशोर की आवाज ने बनाया यादगार

इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी. गाने की सबसे खास बात इसकी सरल और भावुक पंक्तियां हैं, जो भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से सामने रखती हैं. लता मंगेशकर ने इस गीत को एक छोटे बच्चे की भावनाओं को ध्यान में रखकर गाया था. यही वजह है कि गाने में बचपन और भाई-बहन के प्यार की मासूमियत साफ महसूस होती है. आज रक्षाबंधन के मौके पर जब भी यह गीत बजता है, तो लोगों को अपने भाई या बहन की याद आ जाती है. यही कारण है कि फिल्म का यह गीत अब रक्षाबंधन के त्योहार का एक खास हिस्सा बन चुका है.

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Tags: lata mangeshkarRaksha Bandhan
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