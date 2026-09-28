‘लग जा गले’ से लेकर ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ तक, लता मंगेशकर के 7 सदाबहार गाने, जो आज भी हैं सुपरहिट

लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है. उन्होंने बॉलीवुड को कुछ सबसे यादगार धुनें और इमोशनल क्लासिक्स दिए. गायिका ने रोमांटिक गानों से लेकर देशभक्ति वाले गानों को अमर कर दिया. आज हम आपको उनके 7 सदाबहार गाने बताएंगे. देखें लिस्ट.

लग जा गले

फिल्म- वो कौन थी

लता मंगेशकर के सबसे मशहूर हिट गानों में से एक ‘लग जा गले’ रोमांस और इमोशन का मास्टरपीस बना हुआ है. इसे मदन मोहन का कंपोज किया हुआ और राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ यह गाना, पक्के प्यार के दर्द को खूबसूरती से दिखाता है.

अजीब दास्तान है ये

फिल्म- दिल अपना और प्रीत पराई

यह एवरग्रीन क्लासिक दिल टूटने और इमोशनल कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दिखाता है. यह गाना अपने रिलेटेबल लिरिक्स और सोलफुल डिलीवरी की वजह से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पुराने बॉलीवुड गानों में से एक है.

तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा

फिल्म- आंधी

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ एक मशहूर डुएट, यह गाना मैच्योर प्यार और इमोशनल गहराई को दिखाता है. इसके काव्यात्मक बोल आज भी सुनने वालों के दिलों में गूंजते हैं.

ऐ मेरे वतन के लोगों

भारत-चीन युद्ध के बाद इस देशभक्ति से भरी कृति ने भारत को बहुत प्रभावित किया. यह भारत के सबसे महान देशभक्ति गीतों में से एक है.

तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी

फिल्म- मासूम

यह इमोशनल गाना दर्द, कन्फ्यूजन और एक्सेप्टेंस को खूबसूरती से दिखाता है. यह बॉलीवुड म्यूज़िक में इमोशनल कहानी कहने के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है.

प्यार किया तो डरना क्या

फिल्म- मुगल-ए-आज़म

यह शानदार गाना बॉलीवुड के इतिहास का कभी न भूलने वाला हिस्सा बन गया. मधुबाला द्वारा पर्दे पर निभाया गया यह नाटक निडर प्रेम का प्रतीक बना हुआ है.

लुका छुपी

फिल्म- रंग दे बसंती

मॉडर्न बॉलीवुड में भी लता जी ने अपनी हमेशा रहने वाली काबिलियत साबित की है. ए.आर. रहमान का बनाया यह इमोशनल गाना मांओं और बच्चों के लिए एक इमोशनल एंथम बन गया.

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