कौन हैं ब्राजीलियन ब्यूटी Larissa Bonesi? जिसका शाहरुख खान के बेटे आर्यन से है तगड़ा कनेक्शन

ब्राजील की मॉडल और अभिनेत्री लैरीसा बोनेसि ने बॉलीवुड से लेकर मनोरंजन जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है। 28 मार्च 1990 को ब्राजील में जन्मी लैरीसा ने मात्र 13 साल की उम्र में मॉडलिंग के सफर पर निकलकर चीन और अर्जेंटीना समेत कई देशों में काम किया। बाद में वे मुंबई आकर मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में अपना सिक्का जमाया।

उनकी बॉलीवुड में एंट्री अक्षय कुमार के गाने Desi Boyz जो साल 2011 में आई उससे हुई। उसमें Subah Hone Na De गाने में एक डांसर के रूप नजर आईं। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में Go Goa Gone, तेलुगू फिल्म Thikka (2016), Next Enti (2018) और नेटफ्लिक्स की ‘Penthouse’ (2021) जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही, लैरीसा ने कई ब्रांड्स जैसे Olay, Lancôme और Lotto Sport के विज्ञापनों में भी काम किया।

Bigg Boss 19: अपूर्वा मखीजा से गुरचरण सिंह तक, इस बार ये सितारे बन सकते हैं बिगबॉस के घर का हिस्सा

दोनों की कैमिस्ट्री कैमरे से नहीं छिपी

वहीं, सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में आर्यन खान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के साथ उनकी मुलाकातें चर्चा का विषय बनीं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और बॉक्स ऑफिस से हटकर उनकी यह कैमिस्ट्री अफवाहों को हवा देती रही। सोशल मीडिया पर आर्यन और उनके परिवार द्वारा लैरीसा और उनके परिजन को फॉलो करना, एक बर्थडे गिफ्ट आदि ने इन अफवाहों को और बढ़ा दिया।

Uorfi Javed की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहीं Khushi Mukherjee, अब जाकर किया हैरान कर देने वाला खुलासा…जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

आर्यन का डायरेक्टोरियल डेब्यू

इस बीच, आर्यन खान डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। वो गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस Red Chillies Entertainment के साथ साल 2025 में रिलीज होने वाली वेब-सीरीज The B*ds of Bollywood के निर्देशक हैं। हालांकि, दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लैरीसा ने आर्यन के कामों पर सोशल मीडिया के ज़रिए अपना सपोर्ट जाहिर किया है। उनकी सीरीज The B*ds of Bollywood को लेकर लैरीसा ने उनके पोस्ट पर unstoppable और proud is an understatement कहा।