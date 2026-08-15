क्या सलमान खान के शो में नजर आएंगे ललित मोदी? ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, Instagram पर कह दी ये बड़ी बात!

आईपीएल के संस्थापक और जाने-माने बिजनेस टायकून ललित मोदी को लेकर मीडिया रिपोर्टों में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वह चर्चित रियालिटी शो बिग बॉस के सीजन 20 में शिरकत कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे. हालांकि खबरों के स्पष्टीकरण के लिए लगातार बिग बॉस शो के मेकर्स और ललित मोदी को टैग भी किया जा रहा था. इस सबी अफवाहों पर संज्ञान लेते हुए अब ललित ने मोदी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. इन तमाम अटकलों और अफवाहों पर रोक लगाते हुए पूर्व आईपीएल चेयरमैन ने गुरुवार को एक कड़ा कानूनी नोटिस जारी किया और इसे साफ तौर पर ‘फर्जी खबर’ करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो उन्हें इस शो के लिए कभी अप्रोच किया गया है और न ही उनका इसमें शामिल होने का दूर-दूर तक कोई इरादा है. इसी के साथ, अफवाहों और फेक न्यूज के मद्देनजर अब ललित मोदी ने कुछ कानूनी कदम भी उठाए हैं. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

ललित मोदी ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर कही ये बात

सोशल मीडिया पर इन अटकलों के तूल पकड़ने के बाद ललित मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि बिग बॉस 20 में उनके शामिल होने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे बिना किसी की पुष्टि के एक झूठी कहानी अपने आप ‘न्यूज़’ बन जाती है. उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में लिखा, ‘फर्जी खबरें. बात खत्म. मुझे ‘बिग बॉस 20′ के लिए न तो कभी अप्रोच किया गया है, न ही मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूं और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है. यह देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कोई मनगढ़ंत कहानी बिना संबंधित व्यक्ति से पूछे खबर बन जाती है. मेरे वकीलों ने नोटिस जारी कर दिया है. शायद अगली बार पब्लिश करने से पहले आप लोग पुष्टि कर लें.’

लीगल टीम ने जारी किया नोटिस

हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि ललित मोदी टीवी के इस पॉपुलर रियलिटी शो का हिस्सा बन सकते हैं. इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक आधिकारिक कानूनी नोटिस शेयर किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो उन्हें इस शो के लिए किसी ने अप्रोच किया है और न ही उनका इसमें शामिल होने का दूर-दूर तक कोई इरादा है. उन्होंने बिना किसी पुष्टि के ऐसी मनगढ़ंत कहानियां फैलाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की खबरों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति से वेरिफिकेशन जरूर किया जाना चाहिए. उनके वकीलों द्वारा जारी नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर या व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज़ का उपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कब शुरू हो रहा है ‘बिग बॉस 20’?

एक तरफ जहां इन अफवाहों पर विराम लग चुका है, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों में ‘बिग बॉस 20’ को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है. कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर इस मोस्टअवेटिड रियलिटी शो का प्रीमियर आगामी 6 सितंबर को होने जा रहा है. शो के पहले प्रोमो में सलमान खान घोड़े पर सवार होकर एक शानदार अंदाज में नजर आए थे, जिसके बाद से फैंस शो के नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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