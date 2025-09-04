साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह

Rajesh Khanna Actress Laila Khan: रात का सन्नाटा, एक आलीशान फार्महाउस और अचानक गायब हो जाने वाला पूरा परिवार… यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में यह बॉलीवुड की अभिनेत्री लैला खान (Bollywood Actress laila Khan) और उनके परिवार की जिंदगी का सबसे भयावह सच था।

2011 में अभिनेत्री लैला खान अपनी मां और भाई-बहनों संग इगतपुरी के फार्महाउस गईं थीं। इसके बाद न तो किसी ने उन्हें देखा और न ही उनकी कोई खबर मिली। महीनों तक यह मामला गुमशुदगी जैसा ही समझा गया, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी थी।

कौन था एक्ट्रेस का कातिल?

करीब एक साल बाद पुलिस को चौंकाने वाले सबूत मिले। लैला खान और उनके परिवार की हत्या उनके ही सौतेले पिता परवेज टक ने की थी। वजह थी जलन, लालच और संपत्ति का खेल। जांच में सामने आया कि पहले सभी को मौत के घाट उतारा गया और फिर फार्महाउस के स्विमिंग पूल के नीचे ही उनके शव दफना दिए गए।

राजेश खन्ना संग किया काम

इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक उभरती हुई अभिनेत्री, जिसने राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा में काम किया था, और उसका पूरा परिवार इस तरह बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था।

2024 में आया कोर्ट का फैसला

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2024 में अदालत ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। परवेज टक को अदालत ने rarest of rare case मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

बैन टेररिज्म ग्रुप के सदस्य से रचाई शादी

बता दें कि लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था. 2008 में रिलीज हुई फिल्म वफा: ए डेडली लव स्टोरी में लैला खान राजेश खन्ना संग दिखी थीं। फिल्म में दोनों ही कलाकारों के भर-भरकर इंटीमेट सीन्स दिखाए गए थे। इस फिल्म से लैला खान को एक अलग पहचान मिली, लेकिन तभी एक्ट्रेस से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई। लैला ने बैन टेररिज्म ग्रुप के सदस्य मुनीर खान से शादी कर ली। जिसके बाद वो ज्यादा कहीं नजर नहीं आईं।