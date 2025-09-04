Home > मनोरंजन > साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह

साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह

Actress Laila Khan Case: 2011 में बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार का रहस्यमयी ढंग से गायब होना एक सनसनीखेज कत्लकांड निकला। सौतेले पिता परवेज टक ने सभी की हत्या कर शव फार्महाउस में दफनाए। इस मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 17:41:48 IST

Actress lailaa Khan
Actress lailaa Khan

Rajesh Khanna Actress Laila Khan: रात का सन्नाटा, एक आलीशान फार्महाउस और अचानक गायब हो जाने वाला पूरा परिवार… यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में यह बॉलीवुड की अभिनेत्री लैला खान (Bollywood Actress laila Khan) और उनके परिवार की जिंदगी का सबसे भयावह सच था।

2011 में अभिनेत्री लैला खान अपनी मां और भाई-बहनों संग इगतपुरी के फार्महाउस गईं थीं। इसके बाद न तो किसी ने उन्हें देखा और न ही उनकी कोई खबर मिली। महीनों तक यह मामला गुमशुदगी जैसा ही समझा गया, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी थी।

Arjun Kapoor की बहन का छलका दर्द, बोलीं-आंटियां मुझे घूरती थीं, पिता बोनी कपूर के तलाक पर कही इतनी बड़ी बात

कौन था एक्ट्रेस का कातिल?

करीब एक साल बाद पुलिस को चौंकाने वाले सबूत मिले। लैला खान और उनके परिवार की हत्या उनके ही सौतेले पिता परवेज टक ने की थी। वजह थी जलन, लालच और संपत्ति का खेल। जांच में सामने आया कि पहले सभी को मौत के घाट उतारा गया और फिर फार्महाउस के स्विमिंग पूल के नीचे ही उनके शव दफना दिए गए।

राजेश खन्ना संग किया काम

इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक उभरती हुई अभिनेत्री, जिसने राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा में काम किया था, और उसका पूरा परिवार इस तरह बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था।

छोटा-सा टॉप पहन यह कैसे बैठीं भोजपुरी हसीना, कैमरा में कैप्चर हो गया ‘प्राइवेट पार्ट’

2024 में आया कोर्ट का फैसला

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2024 में अदालत ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। परवेज टक को अदालत ने rarest of rare case मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

बैन टेररिज्म ग्रुप के सदस्य से रचाई शादी

बता दें कि लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था. 2008 में रिलीज हुई फिल्म वफा: ए डेडली लव स्टोरी में लैला खान राजेश खन्ना संग दिखी थीं। फिल्म में दोनों ही कलाकारों के भर-भरकर इंटीमेट सीन्स दिखाए गए थे। इस फिल्म से लैला खान को एक अलग पहचान मिली, लेकिन तभी एक्ट्रेस से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई। लैला ने बैन टेररिज्म ग्रुप के सदस्य मुनीर खान से शादी कर ली। जिसके बाद वो ज्यादा कहीं नजर नहीं आईं।

Tags: bollywood newsentertainment news in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह
साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह
साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह
साल 2011 का वो खौफनाक मंजर, जब Rajesh Khanna की हिरोइन हो गई थी लापता, वारदात सुन कांप जाएगी रूह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?