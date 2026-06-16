Home > मनोरंजन > ‘लगान’ फिल्म में अंग्रेजों को भगाने वाले ‘बाघा’, गोरी मैडम पर ही हार बैठे थे दिल; विदेशी से रचाई शादी, बेटियां हैं बला की खूबसूरत

‘लगान’ फिल्म में अंग्रेजों को भगाने वाले ‘बाघा’, गोरी मैडम पर ही हार बैठे थे दिल; विदेशी से रचाई शादी, बेटियां हैं बला की खूबसूरत

Lagaan Movie: आमिर खान अभिनीत फिल्म 'लगान' का बाघा तो आपको याद ही होगा? जिसने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी थी. लेकिन क्या आपको पता है कि एक्टर अमीन हाजी उर्फ बाघा ने विदेशी लड़की से शादी की है. इतना ही नहीं, उनकी दो खूबसूरत बेटियां भी हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: June 16, 2026 10:35:41 AM IST

लगान फिल्म के बाघा के परिवार के बारे में
लगान फिल्म के बाघा के परिवार के बारे में


साल 2001 में आई फिल्म ‘लगान’ को 25 साल पूरे हो गए. इस मौके पर फिल्म के सभी कलाकार मुंबई में हुइ स्पेशल पार्टी में मौजूद रहे. इस बीच अगर सबसे ज्यादा किसी ने ध्यान खींचा तो वो थे अमीन हाजी, जिन्होंने फिल्म में बाघा की भूमिका निभाई थी. लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अभिनेता की मुलाकात एक विदेशी लड़की से हुई और दोनों को प्यार हो गया. अब दोनों 26 साल से एक साथ रह रहे हैं. उनकी खूबसूरत बेटियों ने भी सभी का ध्यान खींचा है. 

कैसे हुई विदेशी पत्नी से मुलाकात?

पीटीआई से बात करते हुए अभिनेता अमीन हाजी उर्फ बाघा ने बताया कि उनकी मुलाकात अपनी विदेशी पत्नी से कैसे हुई? उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का नाम शार्लोट व्हिटबी-कोल्स है. जब ‘लगान’ की शूटिंग हो रही थी, तो वह 23 साल की थी. अमीन हाजी की मुलाकात उनकी पत्नी शार्लेट व्हिटबी-कोल्स से फिल्म ‘लगान’ के सेट पर हुई थी. शार्लेट कथित तौर पर एक सामाजिक मानवविज्ञानी हैं. उनके भाई जेमी को फिल्म में एक अंग्रेजी क्रिकेटर के रूप में कास्ट किया गया था. वह अपने भाई के साथ भारत आई थीं और सेट पर ही उनकी मुलाकात अमीन से हुई थी. इसी के बाद दोनों पहले दोस्त बने, फिर एक-दूसरे से प्यार हो गया. आपको बता दें कि दोनों की शादी हुए 26 साल हो चुके हैं.

‘अमीन हाजी पर रिसर्च करना चाहती थीं’

अमीन हाजी ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रेम कहानी को याद करते हुए कहा कि जब शार्लोट पहली बार अपने भाई के साथ भारत आई थीं, तब उन्होंने उन्हें देखा और शायद सोचा कि यह व्यक्ति काफी दिलचस्प है और इस पर थोड़ा शोध किया जाना चाहिए. क्योंकि शार्लोट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर चुकी थीं. अमीन ने हंसते हुए कहा कि यह ‘शोध’ पिछले 26 सालों से जारी है और आज भी शार्लोट उनके साथ हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए अमीन हाजी ने कहा कि अब तो शार्लोट को तीन गुना लगान भरना पड़ रहा है. 

पत्नी और बेटियों ने खींचा ध्यान

फिल्म ‘लगान’ के 25 साल पूरे होने पर आयोजित हुई पार्टी में अमीन हाजी की पत्नी ब्लू कलर की लॉन्ग वन-पीस ड्रेस पहनकर पहुंचीं थीं और इसके साथ उन्होंने गले में नेकलेस कैरी किया था. अभिनेता की दो बेटियां भी हैं, जिनके नाम समर और स्काई हाजी हैं. उनकी बेटियों की खूबसूरती ने भी लोगों का ध्यान खींचा. अभिनेता दोनों बेटियां बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं. अमीन उर्फ बाघा की बड़ी बेटी समर हाजी ब्लू कलर का जंपसूट पहनकर इवेंट में पहंचीं थीं. वहीं, उनकी छोटी बेटी ने  ग्रे क्रॉप टॉप और लाइट ब्लू जींस पहनी थी. अमीन हाजी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पारिवारिक जीवन की झलकियां साझा करते हैं.

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इन फिल्मों में किया काम

फिल्म ‘लगान’ के बाद, अभिनेता अमीन हाजी ने ‘मंगल पांडे: द राइजिंग’ और ‘जोधा अकबर’ में भी काम किया था. आपको बता दें कि एक्टर ने ‘स्वदेस’ और ‘जोधा अकबर’ के स्क्रीनप्ले को लिखने भी सह भूमिका अदा की थी. साल 2021 में, उन्होंने फिल्म ‘कोई जाने ना’ से निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू किया. 

यह खबर भी पढ़ें: 10 दिन पहले किससे अकेले में मिली थीं संचिता उगले? सुसाइड के कुछ घंटे बाद, सहेली ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा

Tags: amin hajeebaghalagaan
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