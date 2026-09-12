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शादी से पहले मां बनी Lady Gaga! माइकल पोलांस्की संग शुरू हुआ पैरेंटहुड का नया सफर

Lady Gaga: पेज सिक्स के मुताबिक, ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर, एंटरप्रेन्योर माइकल पोलांस्की ने एक साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. कपल ने नए जन्मे बच्चे का नाम, सेक्स या जन्म की सही तारीख पब्लिक में नहीं बताई है.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 1:06:06 PM IST

lady gaga news
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Lady Gaga: पेज सिक्स के मुताबिक, ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर, एंटरप्रेन्योर माइकल पोलांस्की ने एक साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. कपल ने नए जन्मे बच्चे का नाम, सेक्स या जन्म की सही तारीख पब्लिक में नहीं बताई है. हालांकि, पेज सिक्स के मुताबिक, गागा और पोलांस्की को हाल ही में नॉर्दर्न कैलिफ़ोर्निया में अपने नए परिवार के साथ देखा गया, जो तीन लोगों के परिवार को पहली बार पब्लिक में देखने की खबर थी. 

40 की उम्र में हुआ बच्चा 

ग्रैमी जीतने वाली सिंगर के लिए महीनों के काफी प्राइवेट समय के बाद यह आना हुआ है. 40 साल की गागा और 42 साल के पोलांस्की ने हाल के महीनों में लो प्रोफ़ाइल रखा है. पेज सिक्स ने बताया कि कपल के रिप्रेजेंटेटिव ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया. गागा, जिनका असली नाम स्टेफ़नी जोआन एंजेलिना जर्मनोटा है, को आखिरी बार अगस्त में पब्लिक में देखा गया था, जब वह नॉर्दर्न कैलिफ़ोर्निया में एक फ़ैन के साथ सेल्फ़ी लेने के लिए रुकी थीं. उससे पहले, उन्हें मई में लॉस एंजिल्स के द ग्रोव में देखा गया था.

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मदरहुड के बारे में क्या बोली गागा 

सिंगर ने हाल ही में अप्रैल में अपना मेहेम बॉल टूर पूरा किया. यह टूर लगभग नौ महीने तक चला और इसमें दुनिया भर के 86 शो शामिल थे. गागा ने मदरहुड के बारे में भी पब्लिकली बात की है. मार्च 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने परिवार शुरू करने की अपनी इच्छा पर बात की और मदरहुड को अपना आखिरी लक्ष्य बताया. उसी साल बाद में, द स्टीफन कोलबर्ट शो में एक अपीयरेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि बच्चे की परवरिश उनका अगला “स्टारिंग रोल” होगा. गागा और पोलांस्की के बीच पहली बार 2019 में रोमांटिक कनेक्शन बना और मार्च 2024 में उनकी सगाई हो गई.

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Tags: home-hero-pos-5Lady Gaga
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