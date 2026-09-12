Lady Gaga: शादी से पहले मां बनीं लेडी गागा, 40 की उम्र में मंगेतर माइकल के साथ पहले बच्चे का किया स्वागत

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलान्स्की ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. दोनों को पहली बार अपने नवजात बच्चे के साथ देखा गया है. हालांकि, कपल ने अभी तक बच्चे के नाम और जन्म की तारीख आदि जानकारी को लेकर खुलासा नहीं किया है.

बच्चे के साथ तस्वीर हो रही वायरल

पीपुल और पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. हालांकि, दोनों ने अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हाल ही में कपल को उत्तरी कैलिफोर्निया में एक नवजात बच्चे के साथ देखा गया. पेज सिक्स द्वारा साझा की गई तस्वीरों में लेडी गागा, माइकल के साथ बच्चे को गोद में लिए नजर आईं. इसी के बाद कपल के माता-पिता बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, कपल ने अब तक इस मामले को निजी रखा है.

LADY GAGA IS NOW OFFICIALLY A MOTHER OMG😭❤️ pic.twitter.com/RhDTOAiQDN — pop culture gal (@allurequinn) September 12, 2026

Lady Gaga spotted with her baby for the first time in Northern California. pic.twitter.com/KkhGhm1wLO — 21 (@21metgala) September 12, 2026

लेडी गागा और उनके मंगेतर के बारे में

लेडी गागा ने हाल ही में अपना ‘मेहेम बॉल’ टूर पूरा किया, जिसमें करीब नौ महीने में 86 शो हुए वह कई इंटरव्यू में मां बनने और परिवार शुरू करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं. आपको बता दें कि लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था और दोनों ने मार्च 2024 में सगाई की थी.

यह खबर भी पढ़ें: 9 बच्चों के बाप बनेंगे Armaan Malik! क्या फिर प्रेग्नेंट हैं पायल और कृतिका; दे दी बड़ी खुशखबरी

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20: कनिका मान की खूबसूरत अदाओं के दीवाने हुए गुल्लू, दोनों को हुआ प्यार! बिग बॉस 20 में चढ़ा इश्क का रंग