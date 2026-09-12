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Lady Gaga: शादी से पहले मां बनीं लेडी गागा, 40 की उम्र में मंगेतर माइकल के साथ पहले बच्चे का किया स्वागत

Lady Gaga Welcomes Her First Child: ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा के घर किलकारी गूंजी है. उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है. 40 साल की उम्र में लेडी गागा ने मंगेतर माइकल पोलान्स्की के साथ बच्चे का स्वागत किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 11:28:54 AM IST

लेडी गागा बनीं मां
लेडी गागा बनीं मां


रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलान्स्की ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. दोनों को पहली बार अपने नवजात बच्चे के साथ देखा गया है. हालांकि, कपल ने अभी तक बच्चे के नाम और जन्म की तारीख आदि जानकारी को लेकर खुलासा नहीं किया है.

बच्चे के साथ तस्वीर हो रही वायरल

पीपुल और पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. हालांकि, दोनों ने अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हाल ही में कपल को उत्तरी कैलिफोर्निया में एक नवजात बच्चे के साथ देखा गया. पेज सिक्स द्वारा साझा की गई तस्वीरों में लेडी गागा, माइकल के साथ बच्चे को गोद में लिए नजर आईं. इसी के बाद कपल के माता-पिता बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, कपल ने अब तक इस मामले को निजी रखा है. 

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लेडी गागा और उनके मंगेतर के बारे में

लेडी गागा ने हाल ही में अपना ‘मेहेम बॉल’ टूर पूरा किया, जिसमें करीब नौ महीने में 86 शो हुए वह कई इंटरव्यू में मां बनने और परिवार शुरू करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं. आपको बता दें कि लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था और दोनों ने मार्च 2024 में सगाई की थी.

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Tags: Lady Gagamichael polansky
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