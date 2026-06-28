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‘तुमलोग होटल में नहीं दिखने चाहिए…’, लापता लेडीज के एक्टर सतेन्द्र सोनी को किसने दिया धोखा? रोते हुए बनाया वीडियो

Satendra Soni Video: लापता लेडीज में छोटू के किरदार से मशहूर हुए एक्टर सतेन्द्र सोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: June 28, 2026 11:15:40 AM IST

सतेन्द्र सोनी ने वीडियो बनाकर बयां किया दर्द
सतेन्द्र सोनी ने वीडियो बनाकर बयां किया दर्द


Satendra Soni Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें फिल्म लापता लेडीज के जाने-माने एक्टर सतेंद्र सोनी रोते हुए कह रहे हैं कि एक फिल्ममेकर ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और उन्हें लोकेशन से जाने से भी रोक रहे थे. उनके साथ उनके दो साथी भी थे जो काफी परेशान थे. हालांकि, जल्द ही एक्टर को पुलिस से मदद मिल गई और वो लोग सकुशल मुंबई पहुंच गए हैं.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि सतेंद्र सोनी ने फिल्म डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने काम पूरा होने के बाद पेमेंट मांगी तो डायरेक्टर ने उन्हें डराया-धमकाया, बीच सड़क पर मारपीट की और उनका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की.

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सतेंद्र सोनी ने क्या कहा?

वायरल हो रहे वीडियो में रोते हुए सतेंद्र सोनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा नाम सतेंद्र सोनी है, मैं एक एक्टर हूं. मैं मैहर एक फिल्म करने आया था. जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं और फिल्म का नाम ‘पेट पालकी’ है. उन्होंने शुरू में हमें ₹50,000 का साइनिंग अमाउंट दिया था. इसके बाद उन्होंने कहा था कि बाकी पेमेंट शूट के बाग की जाएगी. हमें शूट करते हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने हमारा सामान बाहर फेंक दिया और कहा कि अब हमें होटल में नहीं दिखना चाहिए. वे हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं.



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सतेंद्र सोनी पहुंचे मुंबई

इस वीडियो के सामने आने के बाद सतेंद्र सोनी का एक और वीडियो सामने आया. जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हेलो मेरा नाम सतेंद्र सोनी हैं. मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और पंकज शर्मा जी हैं. हम सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं. इसके बाद उन्होंने मैहर पुलिस का बहुत-बहुत धन्यवाद दिया.



कौन हैं सतेंद्र सोनी?

सतेंद्र सोनी मध्य प्रदेश के सिहोरा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कई साल पहले एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 26 साल के इस एक्टर ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है. जहां उन्हें ‘लापता लेडीज’ में ‘छोटू’ के किरदार से पहचान मिली, वहीं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘द कपिल शर्मा शो’ से की थी. वे ‘अब तो भगवान भरोसे’, ‘मिर्जापुर’ सीरीज और ‘वनवास’ जैसी फिल्मों में काम किया है.

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Tags: home-hero-pos-8Satendra soni
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